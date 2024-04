În vârstă de 37 de ani, Andra este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul carierei sale a susținut o mulțime de concerte, însă cel care e acum pe placul românilor din toate colțurile e cel intitulat „Tradițional”, de muzică populară.

În mai multe orașe din țară, dar și din străinătate a avut reprezentații, iar aseară a ajuns la Sala Palatului din București. Printre cei care au aplaudat-o ieri pe artistă s-a numărat și creatoarea de modă Dana Budeanu, care, după concert, a avut un mesaj pe Instagram pentru Andra.

Dana Budeanu, despre Andra: „Andra, ai unit românii de pretutindeni”

„A fost odată o fetiță, pe care eu am avut șansă să o cunosc, când încă visa la ceea ce astăzi a devenit iubirea României, Andra! A fost odată România, cea plină doar de frumos, de folclor, de doina, de viață, de credință, de fericire, de dor!

A fost odată muzică, cea care ne unește sufletele și nu ne lasă mințile să ne mintă! A fost odată iubirea pură, cea de azi de la Sala Palatului! ASTA E ROMÂNIA MEA ȘI NICIO ALTĂ! Mulțumesc @andra că ai unit românii de pretutindeni 🤎”, a scris Dana Budeanu.

Reacția Andrei nu a întârziat să apară. „Te iubesc!❤️”, a scris cântăreața, după care Dana Budeanu a reacționat. „Și eu”.

Cariera cântăreței Andra

În urmă cu ceva vreme, Andra a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar de pe YouTube. A vorbit acolo despre familie, despre Cătălin Măruță, despre copiii lor, dar și despre începuturile ei în muzică. A dezvăluit că a făcut multe sacrificii pentru visul ei cel mare, acela de a ajunge cântăreață celebră.

„Țin minte când am fost cu trenul, veneam spre București și mi-au furat pantofii din tren. Noroc că mai avea o pereche de rezervă. Acum nu mai e la fel, dar înainte, cum erau magazinele alea din gară… nu aveai de unde să îți cumperi nici măcar un sandvici ca lumea și ajungeam să mănânc acei biscuiți din pâine uscată.

Mâncam din ăia până ni se făcea rău, că doar din aia găseam. Aia era mâncarea noastră, mai schimbam aroma. Noi acum râdem de lucrurile astea, dar atunci, din dorința de a reuși, treceam peste momentele astea mai grele”, a povestit Andra.

Cântăreața nu s-a ferit niciodată să vorbească despre oamenii care au ajutat-o în carieră. Mulți au susținut-o când au văzut cât e de talentată. La fel a procedat și Costi Ioniță, celebrul compozitor. Tatăl Andrei, Alexandru Mihai, a povestit tot în podcastul lui Mihai Morar o întâmplare de acum mulți ani. Fiica lui urma să înregistreze alături de Costi Ioniță, iar acesta a făcut un gest notabil.

„Da, copilul meu știa că trebuie să cânte, să își facă treaba și lucrurile să iasă bine. Au fost mai multe momente grele… unul, când am mers prima oară la Costi (n.r.: Ioniță) să înregistrăm și am dormit la cineva acasă și era un frig cumplit în cameră. Andra trebuia să cânte a doua zi, nu am vrut să răcească, așa că l-am sunat pe Costi și ne-am mutat în toiul nopții, ca să mergem undeva unde era mai cald”, și-a reamintit Alexandru Mihai.

