Gemenele Danei Budeanu au împlinit 20 de ani. Maria și Dana, fiicele cunoscutei creatoare de modă și ale omului de afaceri Radu Budeanu, sunt acum tinere adulte, iar mama lor a marcat acest moment special printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

De-a lungul timpului, ea a ales să-și protejeze fetele de expunerea publică, niciodată nu a arătat imagini cu chipurile lor. Nici de ziua gemenelor nu a făcut o excepție, însă a transmis public un mesaj plin de dragoste și emoție. Ea a rememorat momentul nașterii fiicelor sale, descriind experiența ca fiind începutul adevărat al vieții sale.

„«Dacă am optsprezece ani, mami, nu înseamnă că nu mai sunt copil…» Ai douăzeci și cât avem părinți, mami, cu toții suntem copii. Scriam acum doi an și-n fiecare zi de când m-am născut și eu deodată cu ele: Aștept să se facă zece seară și să simt ce am trăit acum optsprezece ani…nașterea… Am renăscut odată cu două inimioare ce s-au grăbit să mă țină n brațe și mi arate ce înseamnă să fii Dumnezeu…

Dana Budeanu: „Dumnezeu suntem doar pentru copiii noștri”

Dumnezeu suntem doar pentru copiii noștri, va spuneam cândva…și n avem voie să-i dezamăgim nicio secundă despre asta… Copiii noștri cred că putem tot, știm tot, vedem tot…și se urcă încet, cu piciorușele și mânuțele lor mici, pe ceea ce le a fost dat a le fi părinți…

Doar cei ce avem copii suntem datori…lor…pentru totdeauna…datori să i facem fericiți cu orice preț…Alte datorii nu avem în viață asta față de nimeni și nimic… Mă uit la ele de când le am adus pe lume și-n noaptea această, că-n toate cele mii…și știu că nu le-am dezamăgit și că tot ceea ce au visat despre lume, le am arătat că există…

Le am arătat că iubirea i tot și că ura i doar a celor ce nu au fost iubiți, le-am spus că frică nu există și că universul suntem noi, le am luat cu mine să vadă, să simtă, să înțeleagă tot până la capătul pământului, că să știe că de oriunde poți ajunge și de oriunde te poți întoarce…

Nu le am certat vreodată, nu le-am umilit nicicând, nu le-am țipat vorbe, nu le am șoptit neînțelesuri…le-am crescut într-o poveste a lumii care azi se chinuie să nu moară…și le-am salvat…de tot ce nu-i iubire…

„Fetițele dumneavoastră rad continuu, mereu sunt fericite…” mi se spune de aproape douăzeci de ani…ce trist că această a ajuns o minune despre îngerii care-s doar bulgari de divinitate… Dacă oamenii minusculi nu râd mereu, înseamnă că voi cei uriași, i-ați abandonat…le-ați abandonat inocența, puritatea, curajul, gingășia și i-ați transformat în oameni mari, mascați cu tristețea de după care va este frică…

Noi părinții nu avem probleme, noi avem putere! Noi nu avem dureri, noi avem curaj! Noi nu avem zile grele, avem copii… Și asta înseamnă că suntem binecuvântați de Dumnezeu și că suntem fericiți să-i creștem și pe ei astfel! Rămân că mereu…doar în urmă pașilor lor, că să nu uit să merg, căci fără ele nu mai știu oricum! Copiii sunt sufletul nostru în văzul tuturor! Sunt bine rău de tot înseamnă…”, a fost mesajul Danei Budeanu.

Cum și-a crescut Dana Budeanu gemenele

Dana Budeanu a optat pentru o abordare neconvențională în creșterea gemenelor sale, ea a decis să le limiteze accesul la telefoane mobile și rețele sociale. Această decizie a stârnit controverse, mulți considerând-o o mamă conservatoare.

Cu toate acestea, Dana Budeanu și-a explicat alegerea într-un interviu pentru Life.ro: „De ce să aibă telefon? Îi sună cineva? E o persoană importantă care vrea să-i sune? Să sune la mama! A! Vor să vorbească cu un coleg, deşi au stat cu colegul până la 5? O sună pe mama colegului. Ce să facă un copil de 12 ani cu un telefon? Eu nu vreau să tăiască aşa. Vreau să le prelungesc copilăria”.

