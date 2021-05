Ce a spus Deea Maxer despre Nicoleta Luciu, fosta iubită a soțului ei. „Au avut aceeași discuție”

„Când ne-am cunoscut, eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copii și nici căsătorie!”, a dezvăluit Deea Maxer la Antena Stars.

„Să știi că a avut aceeași discuție și cu fosta! Fosta lui iubită s-a despărțit de el pentru asta. După ce s-a despărțit de el, ea a intrat într-o relație în care a făcut patru copii. Deci femeia își dorea copii!”

Nicoleta a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, preferând să ducă o viață liniștită în Miercurea Ciuc, alături de soțul ei, Zsolt Csergo, și de cei patru copii ai lor. Aceștia au trei fii și o fiică, Zsolt Junior (12 ani), și tripleții Kim, Kevin și Karoly (9 ani).

Deea și Dinu Maxer vor aniversa 13 ani de mariaj în octombrie 2021. Cuplul are împreună doi copii, pe Andreas (8 ani) și, respectiv, Maysa (1 an). Dinu Maxer are 43 de ani, în timp ce soția lui este mult mai tânără. Artista are 28 de ani.

