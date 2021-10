Ce a spus Oana Zăvoranu despre Andreea Marin, în direct la TV. „Păi, în momentul ăla mai poți să fii divă?”

„Când faci reclamă la ceva care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână, dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok. Marin (n.r. – Andreea Marin) face reclame la perii de WC.

Am murit în momentul ăla. De ce nu spui: „Mie îmi place să mă cufuresc și de aia folosesc?” Pai, în momentul ăla mai poți să fii divă?”, a spus Oana Zăvoranu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Oana Zăvoranu are de recuperat 15.000 de euro

De asemenea, Oana Zăvoranu a câștigat un proces împotriva lui Luis Lazarus. Jurnalistul o numise pe aceasta „asasină”, iar acum bruneta trebuie să recupereze daune în valoare de 15.000 de euro.

„Nu am bani de dat, ci am mulți de recuperat. Am mulți escroci care m-au ciordit și printre el este și Vasilica Tuturiga, care îmi datorează bani si nu pot sa-l execut. Am hotărâre judecătorească, m-a făcut asasină peste tot.

Am de recuperat 15 mii de euro. Nu-l cunoasteți după numele asta, pentru că îi este rușine de el. El se numește Luis Lazarus și are un proces întreg pierdut. Procesul s-a încheiat acum câteva luni. Cum să ai tupeu, când ești un neica nimeni, să zici că vrei să faci, să dregi?”.

Citeşte şi:

6 ani de la Colectiv. Primul mare dosar de corupție trimis în judecată după catastrofă trece în 2022 fără decizie în primă instanță

Campionii Anghel Saligny. Firma cu 70 de contracte de consultanță, în valoare de 300.000 de euro, câștigate pe programul de investiții

Centru de vaccinare din sectorul 2, închis în urma unor „suspiciuni privind certificate false”. Aproape 180 de persoane, la audieri

PARTENERI - GSP.RO Cine este noua cucerire a lui Zenga, după divorțul de Raluca. Este tot româncă, cu 30 de ani mai tânără

Playtech.ro Marele actor al României pe care toată lumea l-a UITAT. Mormântul lui nu are nici flori, nici lumânări. E DEPLORABIL!

Observatornews.ro Octavian Jurma: România a depășit recordul mondial de decese COVID la 1 milion de locuitori. Au crucificat poporul ăsta!

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2021. Leii au idei bune, le pun în practică fără rețineri, și totuși ceva pare să lipsească

Știrileprotv.ro Informații de ultimă oră despre vaccinul Pfizer. Specialiștii au făcut anunțul

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Psoriazis – mai mult decât o boală de piele