Într-unul dintre episoade, Raluca Bădulescu a cedat nervos și a ironizat-o pe Iulia Albu. „Raluca Bădulescu: Picioare ca ale Iuliei Albu. Numai ea are gleznă picior de pod și genunchi cap de vierme.

Florin Stamin: Sau ca a lui Bumbescu.”, a fost discuția dintre cei doi.

Raluca Bădulescu nu s-a lăsat și a continuat atacul spre surprinderea tuturor. Reacția acesteia vine după ce în sezonul trecut, Iulia și fostul ei iubit, Mike, au participat împreună la show.

VEZI GALERIA  FOTO

„Cine suntem? Iulia Albu și Mike? Că tu n-ai cum să fii Mike ăla, nici eu aia. Băi nene, eu am venit aici ca să fiu slabă, să am siluetă și mă întorc cu picioarele Iuliei Albu? Să se uite și să comenteze pe liber când vrea ea, la ea acasă, că o ascult eu niciodată, a spus Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a atras atenția încă de la debutul competiției Asia Express: Drumul Eroilor prin stilul său caracteristic și umorul cu care a abordat provocările. Vedeta a povestit recent pentru presă cum s-a pregătit pentru această experiență intensă și ce lecții a învățat pe parcurs.

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta.

Trei luni am umplut geamantanele ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine.

Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Spynews.ro.

