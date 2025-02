Printre concurenții din noul sezon Survivor România se regăsește și Larisa Popa, care este cunoscută în mediul online drept Larisa lui Pescobar, după ce a lucrat mai mult timp pentru celebrul patron de taverne.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Larisa lui Persobar a stat de vorbă cu Libertatea și a spus că nu și-a făcut nicio strategie, dar că este conștientă că va fi greu să lege o adevărată prietenie în junglă, deoarece concurenții de la Survivor România 2025 vor lupta unii contra altora.

Nu o să-și facă prieteni

„Noi spunem că vrem să fim într-un fel sau, nu știu, Doamne ferește, dacă există un conflict, eu poate spun acum că reacționez nu știu cum. Acolo mai știu eu cum reacționez? Nemâncată…

Nu mi-am făcut încă o strategie complexă. Știu foarte clar că nu o să-mi creez prietenii. Adică eu pe concepția asta merg, acolo nu merg pe prietenii. De ce? Pentru că și în viața de zi cu zi, prieteniile… Nimic nu e durată. Și acolo suntem concurenți. Și luptăm unul contra altuia. Adică n-ai cum să ai prietenii acolo. Ok, că ești puțin apropiat de cineva… Dar o să încerc să fiu foarte reticentă, sper. Adică eu sunt de fel prietenoasă și chiar mă înțeleg mai bine cu băieții, decât cu fetele. Dar nu aș vrea să îmi creez prietenii sau legături. Strict trebuie să supraviețuim aici.

Clar, suntem o echipă. Cunosc foarte bine termenul de echipă, deoarece eu am fost lider la muncă. Adică nu confund niciodată în a fi lider și a fi șef sau… Nu am fost șefă niciodată pentru nimeni. Și cumva, toată echipa pe care eu am coordonat-o, toată lumea m-a iubit și nu știu, a fost așa o legătură foarte puternică. Și de asta zic, sunt foarte obișnuită să trăiesc sau să gestionez situații în grup”, ne-a dezvăluit Larisa Popa în exclusivitate.

Întrebată ce i-ar lipsi cel mai mult în jungla dominicană și ce ar fi luat cu ea, dacă producătorii i-ar fi dat voie, concurenta de la Survivor România 2025 a afirmat că telefonul ar fi preferat să-l aibă la ea.

„Asta o să-mi fie cel mai greu. Telefonul o să-mi lipsească. Fără mâncare… deja săptămână trecută n-am mâncat două zile, adică am început să experimentez. Și nu sunt eu gurmandă sau să mănânc prea mult. Pentru că mereu vreau să slăbesc. Telefonul mi-ar lipsi mult. Conexiunea cu oamenii, pe care am creat-o. Să postez… Eu vorbesc foarte mult, dar nu rămâne decât să vorbesc cu colegii toată ziua. Dacă ar fi să mă lase să iau un singur lucru cu mine, telefonul ar fi acela”, a mai spus Larisa Popa pentru Libertatea.

