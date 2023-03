„Pentru că am citit de când am ieșit din Survivor ceea ce scrie lumea pe social media, nu doar anul ăsta, dar și anii trecuți…

Sunt unii care își închipuie că acolo ai foarte multe lucruri la tine. Că dormi în puf, că dormi la hotel… am mai citit și comentarii de genul acesta. Am zis hai să aduc rucsacul să le arătăm telespectatorilor, dar nu doar celor care nu cred, ci în general, ce avem noi acolo”, a explicat Crina Crina Abrudan în direct la Pro TV.

Ulterior, vedeta a scos din rucsacul negru de la Survivor România 2023 tot ce a avut pe parcursul competiției. Același rucsac îl au și concurenții rămas în concurs. „Hainele le-am luat eu de acasă. Ăsta este rucsacul pe care îl primește toată lumea acolo la intrare în Survivor. În rucsacul ăsta ce am primit… Este o bluză sau pelerină de ploaie.

Face parte din echipament, scrie Survivor pe ea și o avem toți acolo. Apoi termosul pe care îl vedeți acolo la trasee și din care bea toată lumea apă. Eu mi-am scris numele pe el cu furculița. Avem farfuria pe care ne punem orezul sau cocosul, bandana pe care o știe toată lumea, avem tacâmurile pe care le-am primit acolo… așa arată lingura și furculița, asta este cana de tablă, în interior este ruginită pe ici pe colo.

Mai era tricoul meu de acasă, costumele de baie, bustiera și colanții. Și cam asta este tot ce aveam acolo. Plus păturile pe care le-am primit”, a explicat vedeta.

Crina Abrudan a fost eliminată de la Survivor România 2023 pe 8 martie

Crina Abrudan a fost eliminată de la Survivor România 2023 după nici o lună de competiție, căci pe 13 aprilie ea a intrat în concurs, în același timp cu Mihai Zmărăndescu.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a explicat Faimoasa înainte să se despartă de colegii ei.

„Nu știu dacă este devreme că plec, dacă mai trebuia să stau sau nu mai trebuia să stau, asta doar universul știe. Și sunt convinsă că a decis ceea ce este pentru mine. Dacă ies în acest moment de aici, înseamnă că atât mi-a fost mie benefic și util să stau în această competiție”, a mai adăugat ea.

