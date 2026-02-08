Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an”

Invitat în cadrul emisiunii Corneliei Ionescu, Mihai Trăistariu a dezvăluit, în sfârșit, ce avere deține. „Am 8 apartamente, într-unul locuiesc și 7 le închiriez la malul mării, doar vara, pentru turiști, în Mamaia Nord. Și o școala de muzică, academie de arte, cu 15 săli.

Pe asta dacă aș vinde-o, ar fi 350.000 de euro, iar apartamentele – 700.000 de euro. Deci dacă vând tot ce am, am un milion de euro. Asta e averea mea. Fac vreo 100.000 de euro pe an”, a dezvăluit Mihai Trăistariu, la „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Mihai Trăistariu a fost întrebat cui o să-i lase toată averea sa, având în vedere că el nu are niciun copil, iar răspunsul lui i-a șocat pe mulți.

„Mie, mi le las mie, pentru că eu mă criogenez. Am spus de o mie de ori că vreau să mă criogenez, să mă trezesc peste 1.000 de ani. Îmi las mie toată moștenirea, că nu vreau să mă trezesc sărac. Nu știu cui le las, să văd, în formă de testament. (…)

Frații mei sunt mai mari decât mine și ei mai fac glume. A venit fratele meu din Germania și îmi zice: Ai grijă, celui mic (n.r. – fiul său de 8 ani) măcar îi lași un apartament. Și zic normal. Dar în sinea mea zic: vezi cum gândesc ei: mai bine să nu facă copii, să nu aibă moștenitori, să ne lase nouă. Că eu dacă fac un copil, s-a terminat. Deci frații mei zic: Doamne ajută să nu se căsătorească. Dar evident, dacă n-o să am copii, moștenirea o să meargă la ei”, a mai povestit artistul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE