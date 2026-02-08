Reţete de măsline umplute

Măsline umplute – un aperitiv gustos și nutritiv

Măslinele umplute, fie că le preferăm crude sau făcute pane și prăjite, sunt un preparat simplu și gustos, foarte apreciat mai ales în gastronomia mediteraneană. Ele combină gustul bogat și acrișor al măslinelor cu diverse umpluturi savuroase.

Rețetele de măsline umplute își au adesea originea în țările producătoare de măsline, mai ales în Spania și Italia.

În Spania, măslinele verzi sunt umplute cu migdale sau ardei pentru a le face mai atractive și mai ușor de consumat. De aici, rețeta s-a răspândit rapid în restul Europei și în alte zone din lume devenind un element clasic al platourilor de tip tapas.

În Italia, măslinele umplute au evoluat într-o variantă celebră numită olive allascolana care înseamnă măsline mari, umplute cu un amestec de carne, apoi pane și prăjite.

Măsline umplute crude

Măslinele umplute crude sunt cele mai cunoscute în forma lor simplă, adică măsline verzi sau negre umplute cu ardei roșu, usturoi, migdale, anșoa, capere, brânză sau pastă de pește. Acestea sunt apreciate pentru gustul lor, dar și pentru faptul că se păstrează bine în saramură sau ulei. Ele sunt un aperitiv excelent, stimulează pofta de mâncare și se potrivesc cu aproape orice băutură: vin, bere, vermut sau cocktailuri clasice precum martini.

Măsline umplute pane

Varianta pane și prăjită face din măsline o gustare mai consistentă. În acest caz, măslinele sunt umplute cu carne, brânză sau alte umpluturi aromate, apoi trecute prin făină, ou și pesmet și prăjite până devin crocante la exterior. Rezultatul este un contrast foarte plăcut între coaja crocantă și interiorul moale, sărat și aromat. Aceste măsline sunt ideale pentru mese cu prietenii, petreceri sau ca gustare lângă o bere rece.

Bogate în nutrienți

Din punct de vedere nutritiv, măslinele sunt un aliment valoros. Ele sunt bogate în grăsimi sănătoase, în special acid oleic, care ajută la sănătatea inimii, conțin antioxidanți și au efect antiinflamator. Și în varianta umplută, măslinele sunt o gustare echilibrată, mai ales dacă sunt consumate crude. În varianta prăjită, măslinele umplute sunt mai bogate în calorii, dar rămân semnificativ mai bune decât multe snacks-uri industriale.

Sfaturi și trucuri pentru măsline pane umplute delicioase

Măslinele umplute se pot face cu ușurință, însă este bine să ținem cont de mici detalii.

  • Ideale pentru a face măsline umplute sunt măslinele verzi mari sau medii, fără sâmburi.
  • Uscarea este esențială. Orice lichid rămas pe măsline sau pe umplutură va face pesmetul să se desprindă și să devină moale. Șterge măslinele cu hârtie absorbantă înainte de a le trece prin făină, ou și pesmet.
  • Umplutura trebuie să fie fermă. Dacă folosești brânză sau carne, asigură-te că nu este prea moale sau lichidă. Pentru brânzeturi moi, amestecă cu puțin parmezan ras sau pesmet pentru a lega compoziția.
  • Truc: poți face două straturi de pesmet pentru crustă extra crocanță. După primul strat de pesmet, treci din nou prin ou și pesmet.
  • Folosește ulei suficient să acopere măslinele la jumătate sau complet, ca să se prăjească uniform. Dacă uleiul e prea rece, măslinele absorb mult ulei și devin grase. Dacă e prea fierbinte, se ard la exterior, dar rămân crude în interior. Prăjește în cantități mici, nu aglomera prea mult tigaia.

Rețete de măsline umplute

Rețetele de măsline umplute sunt simplu de preparat și ingredientele pot varia atât în funcție de preferințele personale, cât și de ingredientele pe care le avem la îndemână. Este un preparat cu care putem experimenta pentru a obține o variantă care să ne placă.

Măsline umplute cu cremă de brânză și usturoi

Reţete de măsline umplute
Măsline umplute cu cremă de brânză și usturoi

Ingrediente:

  • 200 g măsline verzi mari, fără sâmburi
  • 120 g cremă de brânză
  • 1 cățel mic de usturoi
  • 1 lingură mărar tocat
  • 1 lingură pătrunjel tocat
  • coajă rasă de lămâie
  • piper

Mod de preparare:

Într-un bol mediu, pune crema de brânză. Usturoiul se curăță și se zdrobește foarte fin, apoi se încorporează în cremă. Adaugă mărarul și pătrunjelul tocate mărunt, puțină coajă de lămâie rasă și un vârf de piper. Amestecă din nou până când aromele sunt distribuite uniform.

Măslinele se scurg complet de lichid și se tamponează cu hârtie absorbantă. Umplerea se face cel mai ușor cu o pungă tăiată la colț sau cu o linguriță mică. După ce sunt umplute, se așază într-un recipient și se țin la frigider cel puțin 30 de minute, pentru ca umplutura să se întărească ușor și aromele să se stabilizeze.

Măsline umplute cu migdale și usturoi

Ingrediente:

  • 250 g măsline verzi
  • 60 g migdale
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1/2 linguriță boia
  • zeamă de lămâie

Mod de preparare:

Migdalele se pot toca cu cuțitul sau se pot măcina într-un blender, dar nu foarte fin, este bine să rămână puțin texturate. Usturoiul se zdrobește și se freacă ușor cu un praf de sare până devine pastă.

Într-un bol se amestecă migdalele, usturoiul, boiaua și uleiul de măsline. Se obține un amestec ușor granulos.

Măslinele se umplu una câte una, apăsând ușor cu degetul sau cu o spatulă mică. După umplere, se stropesc cu câteva picături de zeamă de lămâie și se lasă la rece minimum o oră.

Măsline umplute cu ton

Reţete de măsline umplute
Măsline umplute cu ton

Ingrediente:

  • 300 g măsline mari fără sâmburi
  • 120 g ton în ulei sau în suc propriu
  • 2 linguri maioneză
  • 1 linguriță muștar
  • 1 lingură ceapă roșie
  • piper

Mod de preparare:

Tonul se scurge bine și se pune într-un bol. Se zdrobește cu furculița până devine ca o pastă. Se adaugă maioneza și muștarul și se amestecă încet până când compoziția devine cremoasă.

Ceapa se taie extrem de mărunt sau se dă prin blender și se adaugă peste ton. Se condimentează cu piper.

Măslinele se umplu cu această cremă. Sunt mai bune reci, pentru că umplutura se leagă și nu curge.

Rețetă de măsline pane cu paprika

Rețetă de măsline pane cu paprika
Rețetă de măsline pane cu paprika

Ingrediente

  • 400 g măsline negre;
  • 300 g pesmet;
  • 5 linguri de făină;
  • 4 ouă;
  • Două lingurițe de boia de ardei, după preferințe;
  • Ulei.

Mod de preparare

Amestecă într-un bol făină cu boia și un praf de sare. Trece măslinele prin amestec și așază-le pe o farfurie până când le termini de făcut pe toate.

Într-un alt bol pune pesmetul și într-un alt bol ouăle bătute. Trece măslinele care deja au o crustă de făină prin ouăle bătute, apoi prin pesmet, și lasă-le pentru un minut pe un platou să se usuce. Pune ulei în tigaie și când s-a încins adaugă măslinele la prăjit. Întoarce-le pe toate părțile pentru a se găti. Scoate măslinele când s-au rumenit și lasă-le pe un șervețel absorbant pentru a se scurge surplusul de ulei.

Măsline pane umplute cu cașcaval

Măsline pane umplute cu cașcaval
Măsline pane umplute cu cașcaval

Ingrediente:

  • 150-200 g măsline mari
  • 100 g cașcaval
  • 2 ouă
  • făină
  • pesmet
  • ulei

Mod de preparare:

Cașcavalul se taie în fâșii subțiri, foarte puțin mai lungi decât diametrul măslinei. Fiecare măslină se umple cu câte un bețișor de brânză.

Se pregătesc trei farfurii, una cu făină, una cu ouăle bătute și una cu pesmet. Fiecare măslină se trece întâi prin făină, apoi prin ou și la final prin pesmet, apăsând ușor ca stratul să se fixeze.

Se prăjesc în ulei încins, la foc mediu, 2-3 minute sau până devin aurii. Se scot pe hârtie absorbantă și se servesc imediat, cât brânza este încă topită.

Măsline allascolana

Măsline umplute cu carne
Măsline umplute cu carne

Ingrediente:

  • 250 g măsline mari
  • 150 g carne tocată
  • 1 ou
  • 2 linguri parmezan
  • 1 cățel usturoi
  • 1 lingură pesmet
  • sare, piper
  • făină, ou, pesmet
  • ulei

Mod de preparare:

Carnea se pune într-un bol și se amestecă cu oul, parmezanul, usturoiul zdrobit, pesmetul și condimentele. Se frământă cu mâna până când devine o pastă legată, ușor elastică.

Măslinele se umplu cu carne cât mai atent. Se panează exact ca șnițelele, se dau prin făină, ou, pesmet. Se prăjesc în ulei mediu, timp de 4-5 minute, până sunt bine rumenite și gătite în interior.

Descoperă și Rețete de pastă de măsline. Cum se prepară celebrul aperitiv grecesc

Sursă foto – Shutterstock.com

