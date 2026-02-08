Cum și-a sărbătorit Delia Matache ziua de naștere. Artista a împlinit 44 de ani

Pe 7 februarie, Delia, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, a sărbătorit împlinirea vârstei de 44 de ani într-un cadru exclusivist, alături de fani și de cei dragi. Cântăreața și-a respectat tradiția de a-și celebra ziua de naștere pe scenă, transformând concertul obișnuit într-un moment cu totul special.

Seara trecută, lumea bună a showbizului românesc s-a adunat la localul preferat al artistei, locul în care Delia marchează fiecare aniversare importantă. Atmosfera a fost electrizantă, însă surpriza principală a venit chiar pe scenă. În timp ce Delia cânta pentru public, un ospătar i-a adus un tort impresionant, cu trei etaje, însoțit de artificii care au transformat momentul într-o adevărată sărbătoare.

Fanii și persoanele apropiate au trăit alături de Delia clipe emoționante, bucurându-se de spectacol și de atenția pe care artista a primit-o în această zi specială. Delia a fost în centrul atenției, iar cei din jurul ei au făcut tot posibilul să-i arate cât de mult o apreciază și o iubesc. În semn de apreciere, cântăreața a primit un buchet superb de flori și s-a bucurat de prezența celor mai importanți oameni din viața ei.

Ce ținută a purtat Delia Matache la ziua sa de naștere

Și ținuta artistei a atras toate privirile. Delia a purtat o pereche de colanți negri și un hanorac negru cu un detaliu spectaculos în zona umerilor, completând lookul cu două cozi tip Sailor Moon și un machiaj creativ, în stilul său caracteristic. Excentricitatea și originalitatea vestimentară sunt marca înregistrată a Deliei, iar fanii nu s-au arătat deloc surprinși de alegerea ei pentru această ocazie specială.

Astfel, ziua de naștere a Deliei s-a transformat într-un spectacol plin de emoție și energie, exact așa cum artista obișnuiește să-și încânte publicul.