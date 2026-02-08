Primul centru de mari arși din România, finalizat la Timișoara: „Mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate”

Video: Facebook/ Alexandru Rogobete

Facilități medicale de ultimă generație la Centrul de arși grav din Timișoara

„Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate. Acest centru trebuia să existe de mult timp. Dar mai știu și altceva: ani la rând s-a vorbit despre el, s-au făcut promisiuni și prezentări, fără ca lucrurile să se miște cu adevărat. Noi am ales să nu ne oprim la vorbe și l-am făcut!”, a declarat Alexandru Rogobete, fost secretar de stat, care a coordonat proiectele Băncii Mondiale în momentul demarării acestui centru în 2023.

Clădirea modernă a fost proiectată pentru a răspunde celor mai riguroase standarde medicale, punând accent pe siguranța pacienților și eficiența actului medical.

„Este o construcție modernă, proiectată astfel încât fiecare secundă și fiecare circuit medical să conteze”, a adăugat Rogobete.

Centrul integrează mai multe unități esențiale pentru tratarea cazurilor grave:

  • UPU-SMURD cu 58 de posturi pentru stabilizarea rapidă a pacienților;
  • Secția de Arși, care include 6 paturi pentru mari arși, 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;
  • O secție ATI cu 27 de paturi pentru pacienții critici;
  • Un bloc operator cu 25 de săli de operație, capabile să susțină intervenții complexe în paralel;
  • Spații de sterilizare, farmacie, zone administrative și logistice, spații tehnice și adăpost ALA;
  • Un heliport special amenajat pentru transferuri rapide în cazuri de urgență majoră.

În plus, proiectul a inclus și construcția unei pasarele care conectează noul centru cu clădirile existente ale spitalului, optimizând complet circuitele medicale. „Acum, pacienții, personalul și echipamentele nu se vor mai intersecta haotic, ci vor circula controlat și sigur”, a explicat Alexandru Rogobete.

O investiție în vieți salvate

Acest proiect nu reprezintă doar o investiție, ci și un simbol al schimbării reale în sistemul românesc de sănătate.

„Schimbarea reală nu se face prin promisiuni, ci prin muncă dusă până la capăt, chiar și atunci când nu e comod și când nimeni nu aplaudă la început”, a subliniat Rogobete.

De-a lungul anilor, numeroase promisiuni privind construirea unui astfel de centru au rămas neîmplinite, însă finalizarea acestei structuri demonstrează că determinarea poate transforma planurile în realitate.

„Astăzi simt altceva: responsabilitatea că acest centru va salva vieți. Și exact pentru asta merită fiecare pas”, a concluzionat el.

Cu deschiderea sa iminentă, centrul modern din Timișoara reprezintă un pas important pentru asigurarea unor condiții mai bune atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, fiind un exemplu de progres în sistemul sanitar românesc.

Alte știri

Fenomenul care a cuprins România: de ce e atât de greu să spui nu dulciurilor? Cifre alarmante despre obezitate
Știri România 16:00
Fenomenul care a cuprins România: de ce e atât de greu să spui nu dulciurilor? Cifre alarmante despre obezitate
Irina Baianț, despre „Fantoma de la Operă” - crezul unei soprane într-un spectacol fenomen, jucat cu casa închisă. „Cel mai îngăduitor învățător, îngerul muzicii”
Știri România 14:30
Irina Baianț, despre „Fantoma de la Operă” – crezul unei soprane într-un spectacol fenomen, jucat cu casa închisă. „Cel mai îngăduitor învățător, îngerul muzicii”
Monden

Cum și-a sărbătorit Delia Matache ziua de naștere. Artista a împlinit 44 de ani
Stiri Mondene 16:10
Cum și-a sărbătorit Delia Matache ziua de naștere. Artista a împlinit 44 de ani
Survivor România 2026. Primele imagini cu noua concurentă din echipa Faimoșilor
Stiri Mondene 15:57
Survivor România 2026. Primele imagini cu noua concurentă din echipa Faimoșilor
Politic

Nicușor Dan a dezvăluit condiția pusă lui Donald Trump pentru ca România să plătească un miliard de dolari și să adere la Consiliul pentru Pace
Politică 15:10
Nicușor Dan a dezvăluit condiția pusă lui Donald Trump pentru ca România să plătească un miliard de dolari și să adere la Consiliul pentru Pace
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
