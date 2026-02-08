Potrivit declaraţiilor sale, decizia privind participarea României la Consiliul pentru Pace va fi luată după consultări cu partenerii americani despre formatul întâlnirii şi condiţiile de aderare pentru statele nemembre.

Nicușor Dan: Decizia participării României la Consiliul de Pace, încă în discuţie

„Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii”, a scris Nicuşor Dan, duminică, pe pagina de Facebook.

Preşedintele a precizat că, de când România a primit invitaţia de a se alătura Consiliului, în ianuarie 2026, au fost demarate discuţii cu autorităţile americane pentru a analiza compatibilitatea prevederilor Cartei Consiliului de Pace cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii faţă de ţări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei”, a adăugat Nicuşor Dan.

Luna trecută, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că analiza privind participarea la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, Donald Trump, include și un aspect politic, cu referire la faptul că România este deja membru al ONU, organizație care poate intra în antiteză cu acel Consiliu dorit de Trump.

Administraţia Trump organizează reuniunea Consiliului pentru Pace pe 19 februarie, la Washington. Statele Unite au trimis invitaţii pentru acest eveniment, descris drept „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”.

Reuniunea va avea loc la Institutul American pentru Pace, redenumit după numele preşedintelui Donald Trump.

Un oficial american a explicat că întâlnirea urmăreşte, printre altele, să atragă fonduri, însă detaliile sunt în curs de elaborare.

Aceasta va fi prima reuniune a Consiliului după semnarea acordului de constituire a organizaţiei, care a avut loc la Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie 2026. Până în prezent, 24 de state au semnat documentul de înfiinţare a Consiliului pentru Pace.

Printre liderii care au confirmat prezenţa la eveniment se numără şi premierul Ungariei, Viktor Orban. El a anunţat că va participa la întâlnirea din Washington, programată peste două săptămâni.

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump, taxă de 1.000.000.000 de dolari

Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea structurii internaționale numită „Consiliul pentru Pace”, iar statele interesate de un loc permanent ar trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari. Restul vor putea fi membre pentru o perioadă determinată de trei ani.

România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană chemate să participe. În total, peste 60 de lideri mondiali ar fi primit invitații similare. Printre ei, țări ca Franța, Germania, Australia, Canada, Rusia, dar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Misiunea declarată a „Consiliului pentru Pace” este de a „promova stabilitatea, de a restabili guvernarea legală și de a asigura o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

