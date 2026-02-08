Un studiu național realizat de Kaufland, în parteneriat cu iZi Data, arată că 8 din 10 părinți se confruntă zilnic sau de câteva ori pe săptămână cu cereri ale copiilor pentru dulciuri și gustări.

Răspunsul nu este întotdeauna simplu, arată analiza realizată în toate regiunile României, pe un eșantion de 1.001 respondenți. Perioada de colectare: 17-28 iulie 2025.

43% dintre părinți încearcă să ofere alternative sănătoase, în timp ce 33% aleg să negocieze. Pentru 56% dintre părinții tineri și 64% dintre cei peste 45 de ani, refuzul rămâne dificil.

În multe situații, decizia părinților nu este determinată de lipsa de informații, ci de factori emoționali, precum oboseala, presiunea sau sentimentul de vină. Conform analizei, pentru 39% dintre mame, oboseala este principalul motiv care influențează alegerile alimentare.

Poftele copiilor apar înainte de cină

Tații menționează mai frecvent sentimentele de vină și milă atunci când trebuie să refuze copilul. Poftele apar cel mai des înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%).

De asemenea, menținerea regulilor alimentare devine mai dificilă în afara casei: la cumpărături (46%) sau în vizite la bunici, petreceri ori vacanțe (32%).

Analiza actuală continuă să confirme riscurile majore la care sunt supuși copiii. Chiar dacă șapte din zece părinți se declară informați cu privire la alimentația copiilor, România rămâne printre țările europene cu cele mai ridicate rate de obezitate infantilă.

58% dintre români sunt supraponderali

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români de 7-8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

„Pentru unele țări europene se preconizează că în deceniile următoare, obezitatea va cauza forme de cancer prevenibile mai des decât fumatul”, au precizat cei de la OMS într-un comunicat.

În plus, cele mai recente studii scot la iveală date alarmante:

  • 58% dintre români sunt supraponderali
  • 63% nu fac niciun sport
  • 51% dintre români ignoră orice fel de activitate fizică
  • 23% dintre copii suferă de obezitate infantilă

Campanie specială și serie educativă pentru părinți

Ținând cont de aceste cifre îngrijorătoare, Kaufland lansează campania inedită „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”.

Prin această campanie, compania „își propune să ofere părinților instrumente practice pentru a răspunde calm și ferm în situațiile tensionate, fără a deteriora relația cu copilul. Accentul este pus pe dialog, empatie și sprijin emoțional, nu doar pe reguli nutriționale”, se precizează într-un comunicat.

Mai mult, va fi lansată și o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu.

Accentul informațiilor când vine vorba de nutriție este pus pe ce ar trebui să facă copilul. În același timp, cred că este esențial să avem în vedere care este relația noastră, ca părinți, cu mâncarea și cum ne putem susține emoțional pentru ca întreaga familie să facă alegeri alimentare mai conștiente

Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie:

„Materialele abordează teme precum replici-cheie pentru a refuza empatic, tehnici de reglare emoțională, strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare și metode de a oferi alternative sănătoase, fără conflict”, susțin inițiatorii proiectului.

