Artistul a dezvăluit exact ce face imediat după ce se trezește: începe cu rugăciunea și bea apă cât mai caldă.

„Prima oară, când mă trezesc, îmi fac rugăciunea. Apoi beau apă, pe stomacul gol, este un tratament japonez, efectul este ca cel al unei farfurii pe care o pui în chiuvetă, sub jetul de apă, după ce ai mâncat grăsimi. Apa caldă îți spală farfuria, în proporție de 70%, fără să o atingi.

Așa face și această apă cu stomacul gol: ți-l degresează și-ți taie și pofta de mâncare. Apa cu rugăciune, știți cum e combinația? Nu-ți mai trebuie nimic!”, a spus artistul, conform Click.

Promisiunea cu care Adrian Enache a cucerit-o pe Iuliana Marciuc

Iuliana Marciuc și Adrian Enache formează un cuplu de mulți ani și au împreună un băiat, pe David. Vedeta de la TVR a vorbit despre relația cu partenerul ei și a dezvăluit care a fost promisiunea pe care acesta i-a făcut-o la începutul relației.

Adrian Enache a fost considerat mereu un cuceritor al scenei, însă acest lucru nu a fost o presiune pentru femeia de lângă el, după cum spune chiar ea. „Nu, deloc! Mie îmi face plăcere, el este cuceritor, a fost cuceritor. Important este că ne înțelegem meseriile unul celuilalt, că suntem oarecum din același domeniu.

Și eu sunt foarte mândră de realizările lui, așa cum și el este mândru de realizările mele. Noi ne mulțumim foarte des și cred că ăsta este un secret al unui cuplu, să știi să îi mulțumești celuilalt de fiecare dată.

Se poate mulțumi pentru orice, pentru o surpriză de micul dejun, pentru o vacanță frumoasă, poți să mulțumești pentru o viață ca o vacanță. Sună bine! Mi-am adus aminte că el mi-a zis «o să îți ofer o viață ca o vacanță!», așa este! A fost promisiunea lui”, a spus Iuliana Marciuc pentru Cancan.

