„Cadou de Paşte. Dimineaţa perfectă”, a scris Anamaria Prodan în dreptul imaginii cu brăţara. Reacția fanilor a venit imediat, aceștia admirând bijuteria primită de impresară.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Citește și

FOTOREPORTAJ | Portret de țară. Oamenii care au bătut țara pentru 2 lei pe oră în plus la salariu, în 20 de imagini. „Vestele albastre” de la Satu Mare au venit la București!

Citește mai multe despre Anamaria Prodan, brățară, cadou și Paște pe Libertatea.