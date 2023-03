„Înainte să plecăm în America trecusem printr-o depresie, de fapt, era un burnout. A trebuit să termin foarte multe proiecte pe editare, producție video, stand-up. Am avut o perioadă în care n-am mai putut.

M-a văzut prima oară familia în care am bocit cu lacrimi. A venit nevastă-mea și ziceam că nu mai pot. Cumva, aveam în cap, dacă pățesc ceva”, a dezvăluit Nelu Cortea în podcastul lui Mihai Morar, potrivit Fanatik.

„În contract, apare de trei ori cuvântul moarte. În caz de moarte, în caz de moarte… În caz de moarte, mori. Dar nu te întorci să o bântui pe Mona Segall. Cumva, am zis să las totul ok, că dacă nu mă mai întorc. Măi, dacă crăp, măcar să las totul ok.

Oricum aveam asigurare de viață că știu că se plătește tot, să știu că lumea nu are datorii după ce plec eu. Cu o săptămână înainte am cedat, nu mai puteam. Am terminat toate proiectele și m-am liniștit”, a completat Nelu Cortea.

Cei doi se sunau zilnic după ce Cătălin Bordea a devenit din ce în ce mai stresat. „Și eu îl sunam și zic: zi, ești stresat, ești stresat?

În fiecare zi!”, a dezvăluit Bordea. „Exact atunci mă relaxasem și mă tot întreba dacă sunt stresat. În prima zi după ce am ajuns, îl întrebam cum e”, a completat Cortea.

