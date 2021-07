Bărbatul de care Anda Adam e îndrăgostită a postat recent în mediul online o nouă fotografie cu ei doi, de la piscină. El o ține în brațe și o sărută pe frunte. Văzând imaginea, artista a reacționat.

„Te iubesc”, a scris ea pe Instagram. Bărbatul nu a rămas indiferent: „Și eu”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recent, afaceristul din Cluj a făcut un alt gest de iubire. Acesta și-a tatuat inițialele numelor lor pe încheietura mâinii.

S-a despărțit de tatăl fetiței sale

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit după șase ani de căsnicie. El a fost cel care a confirmat separarea, pe 30 iunie.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Sorin Niculescu a mai adăugat că Anda Adam e liberă să facă ce vrea și ce crede că este mai bine pentru viața ei. „Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Evelin”, a mai dezvăluit fostul soț al vedetei.

Citeşte şi:

Dezvăluirile logodnicului Cristinei Cioran la două zile de când vedeta a născut prematur. „Nu am voie să merg să le vizitez”

In memoriam. Povestea vieții navigatorului român care se odihnește de trei luni în camera frigorifică a unui vapor

Un primar din București îi cere unui judecător să oblige o companie de presă să nu mai publice nimic despre el

PARTENERI - GSP.RO Alt scandal la Jocurile Olimpice! De ce îi acuză cea mai titrată înotătoare pe organizatori! Ce i-ar fi cerut

Playtech.ro BOMBĂ! Dramă mare după X Factor. A fost diagnosticat cu TUMORĂ la stomac: “Vreau să trăiesc”

Observatornews.ro Şoferul care a realizat clipul viral cu Jean Claude Van Damme a revenit cu precizări: "Nu era nici K.O. de beat, nici 'tras'. Sunt o persoană simplă, nu sunt interlop"

HOROSCOP Horoscop 22 iulie 2021. Racii se simt copleșiți de anumite semnale negative pe care le vor primi astăzi

Știrileprotv.ro Țara în care femeile poartă pe cap masca „Facekini” pentru a nu se bronza deloc

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”