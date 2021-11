Artista numără zilele până când își va putea strânge în brațe fetița. Nicole Cherry a găsit bărbatul potrivit lângă care a simțit că poate deveni o mamă, chiar dacă are 22 de ani, iar mulți au spus că e prea devreme pentru acest pas. Florin, logodnicul cântăreței, este cu 8 ani mai mare decât aceasta, însă diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ei.

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Nicole Cherry a povestit cum s-a îndrăgostit de Florin, deși se știau de foarte multă vreme. La început, artista nu i-a acordat prea multă atenție acestuia.

„Nu neapărat că nu aveam ochi pentru el, dar pur și simplu nu era momentul. Fiind și mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16. Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului, ceea ce pentru mine e foarte tare. Era, așa, mai mult o chestie între noi… Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună”, a declarat Nicole Cherry pentru VIVA!

Nicole Cherry, despre prima întâlnire cu Florin

În cadrul aceluiași interviu, Nicole Cherry a dezvăluit cum a fost prima întâlnire cu Florin. Artista recunoaște că a fost dragoste la prima vedere și că totul a fost perfect, fără niciun moment stânjenitor.

„A fost amuzantă. Eram în zona Unirii, iar tatăl meu căuta un magazin GSM pentru a-mi repara telefonul și a intrat pentru a întreba dacă este posibil să am din nou mobilul funcțional, măcar pentru a-mi recupera datele de pe el. Eu l-am așteptat în mașină, în fața magazinului. La un moment dat, am început să mă întreb de ce durează atât de mult și am intrat după el. Cred că a fost dragoste la prima vedere, acea sclipire. Dacă te referi la prima dată când ne-am cunoscut. Dacă te referi la prima întâlnire romantică (râde), a fost perfect; fără niciun moment de stângăcie, o interacțiune normală, cu multe zâmbete”, a mai spus artista pentru sursa mai sus-menționată.

