„Eu n-am mai fost așa în rolul de prezentator, am mai încercat, dar nu se compară. Experiența de la Vorbește lumea, în primul rând, este în direct, este în fiecare dimineața trezirea și trebuie să ai aceeași stare bună. N-am știut cât de greu poate fi! Este un loc în care mă deconectez de foarte multe lucruri care mi se mai întâmplă mie. (…)

Nu, nu am întârziat niciodată, dar mereu am stat cu emoții pentru că traficul de la ora aia nu era ceva ce cunoșteam eu. Atunci am avut tot felul de surprize. Aveam mereu marja aia de timp, dar am ajuns cu 5 minute înainte. Crede-mă că am avut 5 minute, altă valoare au în momentele alea. (…) A trebuit să mă aranjez, să mă cablez, ultimele 5 minute”, a declarat ea, potrivit Viva!.

