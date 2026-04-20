Departe de agitația din București, Andreea Marin a ales să se retragă într-un loc care are o semnificație profundă pentru ea. Vedeta le-a arătat fanilor, într-un clip postat pe rețelele sociale, casa sa de vacanță din Telega – un colț de natură unde timpul pare că încetinește.

Puțini știu că Andreea Marin și-a creat, departe de Capitală, propriul refugiu. Casa de la Telega este locul în care vedeta își găsește echilibrul și se bucură de lucrurile simple. Înconjurată de natură, livadă și aer curat, atmosfera este una desprinsă parcă din povești. Miresmele pomilor înfloriți și liniștea locului completează tabloul perfect pentru relaxare.

„Mierla, sturzul cântător, măcăleandrul, pițigoiul și pitulicea mică, cântând încă din zori. Miresmele din livada mea de la țară. Florile de câmp pierdute în iarbă. Pacea. Pufoșii mei. Povestirile cu prietenii. Sufletul așezat la locul lui. Cărțile mele. Soarele blând. O căruță, un pisoi mieunând. Apusurile. Dorurile trăite frumos. Visurile. Ferestre deschise în mine. Mulțumesc, Doamne!”, a scris vedeta în dreptul clipului video.

Casa de la Telega a fost construită în urmă cu aproape 25 de ani

Casa de vacanță nu este una recentă. A fost construită în urmă cu aproape 25 de ani, iar de atunci a devenit locul în care Andreea Marin revine de fiecare dată când simte nevoia de liniște. Vedeta a mărturisit că acest loc este definit, pentru ea, de un singur cuvânt: „pace”.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, a scris Andreea Marin, în mediul online.

În imaginile publicate, vedeta surprinde momente simple: plimbări prin natură, liniștea dimineților și conexiunea cu mediul înconjurător. Pentru Andreea Marin, acest loc nu este doar o casă de vacanță, ci un adevărat refugiu emoțional, unde își încarcă bateriile și își regăsește echilibrul interior.

