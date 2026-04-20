Andreea Popescu și tatăl copiilor ei au divorțat astăzi, la notar. La scurt timp după ce au fost semnate actele, Rareș a avut prima reacție, preferând să păstreze în continuare discreția.

Întrebat despre divorțul oficial de Andreea Popescu, Rareș Cojoc a oferit un răspuns scurt . „Nu comentez”, a transmis acesta.

La începutul acestui an, Andreea Popescu declara public, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, că mariajul cu Rareș Cojoc s-a încheiat. La momentul anunțului, procedura legală de divorț nici măcar nu fusese începută.

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă.

Vedeta le-a explicat recent urmăritorilor săi că a ajuns la un acord cu fostul soț în ceea ce privește programul copiilor. Astfel, cei mici vor locui o săptămână alături de ea, iar următoarea săptămână o vor petrece cu tatăl lor.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea. Keshika și Lorena rămân alături de noi. Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine“, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
Unica.ro
Elle.ro
gsp
GSP.RO
GSP.RO
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Alte știri

Știri România 12:13
Știri România 11:15
Parteneri
Adevarul.ro
Fanatik.ro
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Parteneri
Elle.ro
Unica.ro
Viva.ro
Monden

Stiri Mondene 12:55
Stiri Mondene 12:43
Parteneri
TVMania.ro
ObservatorNews.ro
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
GSP.ro
GSP.ro
Parteneri
Mediafax.ro
StirileKanalD.ro
Wowbiz.ro
Promo
Advertorial
Advertorial
Parteneri
Wowbiz.ro
Redactia.ro
KanalD.ro
Politic

LiveText
Politică 12:54
Politică 12:36
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Fanatik.ro
Spotmedia.ro
