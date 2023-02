Adrian Cristea a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și să își țină viața personală departe de ochii curioșilor Denisa Nechifor a oferit un interviu la Antena Stars și a vorbit cu ce se ocupă fostul ei partener în prezent, dar și ce mai face.

Denisa Nechifor a mărturisit că păstrează legătura cu fostul partener, Adrian Cristea, și că în prezent activează în domeniul sportului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Scump la vedere pentru voi, la mine de-abia a fost, face bine, face ceva în zona sportului cu niște prieteni de ai mei. Este bine, sănătos, cum este el, face un job, nu știu dacă a terminat proiectul acesta”, a declarat Denisa Nechifor la Antena Stars, potrivit Spynews.

Denisa Nechifor a spus că își dorește să se mute din țară iar această decizie va fi luată doar pentru studiile copilului sau pentru un job care să-i aducă mai multe beneficii.

„Dacă ambii își doresc, da, poate funcționa (n.r o relație la distanță), dar până la un punct. Aș face pasul să mă mut undeva, dar nu cred că m-aș muta pentru cineva, mai degrabă pentru studiile copilului sau pentru un job care să-mi aducă satisfacție.

Recomandări Un an de război, dar și de umanitate. Românul care s-a întors din străinătate și, de la începutul invaziei, transportă gratuit mii de refugiați din Ucraina

Eu îmi doresc de mult să plec din țară, dar aici am pus bazele unui business, mă cunosc oamenii, am căpătat un respect, am prieteni, îi am pe ai mei, vedem pe viitor. El nu va veni în România, nu e cazul și nici nu mi-aș dori eu”, a declarat Denisa Nechifor la Antena Stars.

GSP.RO Proiect megalomanic în „Epoca de Aur”. Ce a construit Ceaușescu într-un mic oraș, era pe locul 2 în România

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Prinşi cu minciuna? Asta se întâmplă când se închid camerele la Survivor, nu se vede aşa ceva la TV! Cine este în junglă, de fapt

Viva.ro Drama neştiută a Florentinei Fântânaru. Prezentatoarea TV a rămas văduvă la 37 de ani şi şi-a îngropat soţul de ziua ei

Observatornews.ro Ce se ascunde în apartamentele "sigure" şi "ieftine" în care tot mai mulţi români se mută. Experţii avertizează: "Nici măcar nu ar trebui să fie locuite"

Știrileprotv.ro Stațiunea din România în care ar merge toți, dar are doar 20 de camere de cazare

FANATIK.RO Ce înseamnă dacă primești numărul 1437 pe Whatsapp sau Messenger. Semnificația pe care toți utilizatorii trebuie să o știe

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 26 februarie 2023. Balanțele pot face un gest frumos față de cei pe care-i cunosc, ascultându-le gândurile cu atenția cuvenită

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie