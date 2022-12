Pentru emisiunea de Revelion, Dan Negru a spus în acest an pas. Timp de 25 de ani a prezentat show-ul difuzat în noaptea dintre ani la Antena 1, iar acum a decis să ia o pauză și să revină cu o idee nouă. Chiar dacă emisiunile erau filmate cu mult timp înainte de 31 ianuarie, el nu și-a mai dorit să filmeze pentru Revelion 2023. Telespectatorii au fost uimiți când au aflat că vedeta nu va mai fi pe micul ecran de Revelion, ba chiar s-au făcut și petiții în acest sens.

„Am văzut o grămadă de meme-uri în online, în fiecare oră le tot văd. Mai multe și mai haioase sunt meme-urile când nu fac Revelionul decât în ăștia 25 de ani în care l-am făcut. Știi care este treaba? Mi-a zis un lucru isteț domnul Tatulici, în urmă cu ceva vreme: «România de totul are 100 de ani. Din suta asta, tu un sfert ai făcut revelioane». Așa că îi dăm o pauză. Nu mult. Ca să te reinventezi trebuie să schimbi ceva. Dovadă că reinventarea mea era posibilă, pe concursuri smart, plecând din Antenă spre Kanal D. La fel și cu Revelionul. E nevoie de o pauză ca să ne putem reinventa. Cred că altfel rămâneam ancorat în trecut. Nu cred că mai merge”, a spus Dan Negru, în exclusivitate pentru Libertatea.

„O să mă duc undeva unde să nu mai aud de revelioane”

S-a speculat că prezentatorul ar petrece noaptea dintre ani în India alături de familia sa. Dan Negru ne-a mărturisit că nu vrea să mai audă de revelioane, astfel că l-a întrebat pe unul dintre prietenii săi în ce țară nu se petrece Revelionul. L-am întrebat dacă va pleca în India, iar răspunsul prezentatorului a fost: „Fac bine, cu familia. Anul acesta chiar o să fie un pic departe. L-am întrebat pe un prieten, pe Răzvan Pascu, care e cu tot ce înseamnă turism, să îmi spună o țară în lumea asta unde nu se serbează Revelionul, unde nu mai aud «La mulți ani!». Mi-a zis: India. Ei sunt hinduși și nu au nicio treabă cu Revelionul. O să mă duc undeva unde să nu mai aud de revelioane”.

De Crăciun, Dan Negru a fost alături de familia sa, soția și cei doi copii. „Crăciunul… Nu e important unde și cum petreci Crăciunul, ci cu cine”, a precizat prezentatorul de la Kanal D.

„Fix acum un an nu îmi dădea nimeni nicio șansă cu un quiz”

În urmă cu un an, Dan Negru anunța că și-a dat demisia de la Antena 1 și a semnat un nou contract cu Kanal D, unde avea să prezinte o emisiune pentru publicul inteligent, un quiz show. Mulți n-au crezut în noul său proiect, însă audiențele înregistrate au fost spectaculoase.

„O vreme este bine să ne mai odihnim, ca să tragi aer în piept și să poți porni din nou. Ca să te poți reinventa trebuie să te mai oprești. Eu am trecut prin asta cu Kanal. Chiar azi de dimineață am postat audiențele. Fix acum un an nu îmi dădea nimeni nicio șansă cu un quiz. Când am zis că fac o emisiune cu limba română, lumea îmi spunea că sunt nebun. Nu că s-a găsit public pentru limba română, e lider! Nu credea nimeni. De aia zic că trebuie reinventate. Așa trebuie făcut și în politică, și în multe. Nu mă bag, pentru că nu mă pricep”, a declarat Dan Negru pentru Libertatea.

„Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a plasat Kanal D pe primul loc în topul audiențelor, aseară, la nivelul publicului de la orașe, conform datelor oferite de Kantar Media România.

Emisiunea cu și despre cuvinte a înregistrat 4,6% Rating și 16,6% cota de piață, pe targetul menționat, adunând în fața micilor ecrane, la minutul de aur, înregistrat la 22:44, peste un milion de telespectatori (1.015.000).

Dan Negru, despre un Revelion memorabil la Antena 1

Pe pagina sa de Facebook, Dan Negru și-a amintit de Revelionul din 2012, pe care l-a filmat alături de Vadim Tudor. Prezentatorul a povestit că inițial a fost refuzat de acesta.

„Țin minte povestea unui Revelion memorabil. Cel din 2012! Când l-am invitat pe Vadim Tudor, m-a refuzat. Apoi, după câteva zile m-a sunat. «Puștiule, vin!»

O altă televiziune făcea atunci un Revelion numit «Star Maraton» și de la Vadim am aflat atunci că oameni importați din acea televiziune urmau să fie inculpați în cel mai mare dosar de fraudă financiară din istoria televiziunii din România în care statul era furat cu sute de milioane.

De asta a acceptat Vadim invitația mea: ca să lupte cu ei măcar în audiențe. «Puștiule, ne-a rămas strigatul de luptă al lui Avram Iancu: No, gata! No, hai!» mi-a spus Vadim la filmare. Revelionul cu el invitat a fost pe primul loc. L-am sunat a doua zi spunându-i audiențele. «Ține minte, puștiule: No, gata! No, hai! Altfel a fost degeaba» mi-a răspuns.

La doi ani, exact cum prevestea Vadim, directorii și producătorii din acea televiziune erau arestați. Avea dreptate… Nu-l credeam, dar prevestirea lui s-a adeverit.

L-am sunat din nou spunându-i că, deși nu-i cunoșteam pe cei arestați, eram convins că printre ei sunt și profesioniști.

«Puștiule, nu de profesioniști duce lipsă țara asta, ci de caractere» mi-a răspuns, citându-l pe Iorga.

Nu știu și nici nu m-a interesat vreodată ce s-a întâmplat cu inculpații din cel mai cunoscut dosar de fraudă din istoria televiziunii din România.

Or fi liberi?

S-or fi retras din televiziune sau or mai face revelioane?

Nu m-am intersectat niciodată profesional cu ei.

Vadim nu mai e…

Cum e țara?”, a scris Dan Negru.

