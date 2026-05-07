Un jurist din Viena a fost amendat cu 150 de euro pentru că i-a scăpat un pârț în prezența unui polițist.

„Incidentul” a avut loc în decembrie 2025, în fața locuinței bărbatului. „Mă aflam la un automat de țigări și vorbeam la telefon, când un polițist a trecut pe lângă mine. Eram absorbit de gânduri și, fără să vreau, mi-a scăpat”, a explicat bărbatul.

Inițial, polițistul l-a avertizat verbal, spunându-i să nu mai facă asemenea gesturi în public. Însă, în timp ce povestea întâmplarea unui prieten la telefon și izbucni în râs, polițistul l-a auzit și s-a întors pentru a-l amenda.

„A venit și mi-a cerut actele. Când l-am întrebat dacă voi primi o amendă pentru vânt și pentru râs, mi-a spus că da”, a povestit juristul.

Bărbatul a primit două amenzi: una pentru „încălcarea bunei-cuviințe publice” și alta pentru că ar fi „batjocorit o acțiune legală a autorităților”.

Suma totală a sancțiunilor s-a ridicat la 300 de euro,câte 150 fiecare, pe care acesta nu le-a plătit, contestând decizia autorităților.

Cazul a ajuns în fața unei instanțe administrative care a concluzionat că „flatulența a fost involuntară„ și că „nu i se poate atribui nicio vină reclamantului”.

În ceea ce privește râsul, instanța a stabilit că acesta nu a depășit limitele libertății de exprimare.



