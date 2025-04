După luni de căutări prin toată ţara şi sute de concurenți talentați, înzestrați nu doar cu voce, ci cu un întreg mix de calități, talent show-ul X Factor şi-a desemnat aseară marele câştigător al celui de-al unsprezecelea sezon.

Marius Moga a decis să meargă în marea finală X Factor cu George Radu, Pantaleo Fabrizio Titto (Leo) și Florin Ciobanu, ȋn vreme ce Ştefan Bănică jr i-a trimis în lupta pentru marele premiu și trofeul X Factor pe Irina Serafimciuc, Ștefan Munteanu și Bogdan Mihai.

Lor li s-au alăturat concurenții din categoria Deliei: Maia Fluture, Georgiana Costache și Diana Stănciuleasa, dar și trupele SweetnSour, Taking Back August și 4Strofa, din categoria lui Puya, ȋn marea finală difuzată aseară, la Antena 1.

După o serie de dueluri-fulger, fiecare mentor a decis pe cine trimite la votul publicului, aseară, la Antena 1: Delia, pe Maia Fluture, Ştefan Bănică jr – pe Bogdan Mihai, Marius Moga – pe George Radu şi Puya – pe fetele din trupa SweetnSour. La finalul unei seri încărcate de emoție, telespectatorii au decis: George Radu este câştigătorul trofeului X Factor 2025 şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Povestea lui George Radu, câștigătorul X Factor 2025

În audiţiile X Factor, George Radu a fost revelaţia serii și a ridicat sala ȋn picioare cu o interpretare de senzaţie. Le-a mărturisit juraţilor că ȋși dorește ca muzica lui să ajungă pe toată planeta – e visul lui de când era mic. Tatăl lui a fost cel care, la doar 4 ani, l-a așezat prima oară la pian, ȋmpreună cu el, iar ulterior a realizat că muzica ȋnseamnă totul pentru el.

A ȋnceput să ia lecţii de mic de pian, de chitară, iar mai apoi, cursuri de canto. De-a lungul timpului a compus pentru alte persoane, iar la 23 de ani a luat decizia să se mute la București, pentru a fi mai aproape de ȋndeplinirea visului său.

Aseară, concurentul X Factor a primit cu mare-mare emoție anunțul făcut de Adelina Chivu şi Mihai Morar, la Antena 1: „A fost un moment incredibil! Când am primit vestea, parcă nu-mi venea să cred, am simțit o bucurie imensă și o recunoștință din tot sufletul. Am sărbătorit aseară cu oamenii dragi mie și încă procesez tot ce s-a întâmplat. De acum, planul e clar. Mă închid în studio și muncesc și mai mult. Voi investi banii în mine, în muzica mea și în tot ce construiesc pentru viitor. Vă mulțumesc enorm tuturor pentru susținere!”, a dezvăluit George Radu.

Ce sfat i-a dat Marius Moga lui George Radu

Înainte de a ajunge la X Factor, acesta îl cunoștea pe Marius Moga, care a recunoscut că George e un bun songwriter. Întrebat care e cel mai bun sfat primit de la mentorului lui, el a explicat pentru a1.ro: „Unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care mi le-a spus Marius a fost: „Nu încerca să pari artist. Fii!” M-a lovit direct.

Mi-am dat seama că de multe ori suntem tentați să construim o imagine, să fim cum credem noi că ar trebui, când de fapt cel mai puternic e să fii sincer, să-ți asumi exact cine ești, cu tot cu haos, vulnerabilitate, curaj sau confuzie. De atunci încerc să nu mă mai gândesc la ce se așteaptă lumea, ci la ce simt eu”.

Totodată, el a spus că Freddie Mercury îl inspiră în carieră. „Freddie Mercury e omul care m-a inspirat cel mai mult când vine vorba de ce înseamnă meseria de artist. N-a fost niciodată prizonierul vreunui gen sau al vreunei forme – doar energie extraordinară și o prezență care făcea totul să pară posibil.

De la el am învățat că nu trebuie să-ți fie teamă să «ocupi toata scena» prin prezența ta, să fii intens, vulnerabil sau total opusul așteptărilor. Când compun, am mereu în cap ideea asta de libertate, de a nu scrie ca să bifez ceva, ci ca să simt”.

