Ionuț Iftimoaie a părăsit Survivor România 2023 din cauza unor probleme personale și nu regretă nicio clipă timpul petrecut în emisiune. Sportivul a primit pentru cele aproximativ 3 luni petrecute în junglă 50.000 de euro și are în plan să investească acești bani. El vrea să investească banii câștigați într-o galerie comercială, din zona Bacău-Comănești, orașul său natal, și care ar putea fi inaugurată peste circa doi ani.

„Nu vă ascund că toate aceste proiecte, procese, cu o anumită familie, pe diverse proiecte personale, dar și actuala conjunctură economică, mi-au mai frânat din elanul cu care am pornit la drum. Nici situația economică prin care trece țara nu ne ajută. Mărirea asta de prețuri, care s-a întâmplat în ultima perioadă de timp, m-a făcut să fiu mai atent. Lucrez încă la documentație, pentru că am tot redimensionat proiectul pe care-l doresc.

Sincer vă spun, estimez ca în doi ani să finalizez această galerie, pe care o voi numi IFTY Center, pentru că are nevoie, ca orice altă zonă comercială, de o identitate. Va fi o asociere cu numele meu, dar și cu un anume trecut al locului, fiindcă pe vremuri în această zonă oamenii locului știau că merg la IFU. Era o bază unde existau și ateliere mecanice și de prelucrare a lemnului.

Recomandări Catinca Nistor și-a încheiat mandatul la șefia ICR Londra. Surse: „A solicitat să rămână în Anglia pe funcția de referent, dar a fost refuzată”

Când eram în școala profesională am făcut practica la IF! Mi se pare o chestie frumoasă să fac trecerea de la IF la IFTY!”, a spus Ionuț Iftimoaie pentru Playtech Știri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

De ce nu vrea Ionuț Iftimoaie să intre în politică

Fostul concurent de la Survivor România încearcă să stea cât mai departe de acest domeniu, deși a primit multe propuneri de a intra în politică. Ionuț Iftimoaie consideră că această ramură nu este pentru el.

„Nu știu cum să le spun oamenilor că nu am nicio legătură cu zona politică. Nu-mi doresc nici să candidez, nu mă interesează să fiu nici senator, nici deputat, nici primar. Vreau să fiu un om fericit. La asta lucrez! Și eu nu am văzut niciun primar, niciun senator sau vreun alt om politic fericit. Sigur, ei se bucură de anumite lucruri, dar toți sunt cu probleme, toți sunt cu securea deasupra capului.

Eu nu vreau așa ceva! Nu-mi trebuie etichetă, fiindcă mi-a dat Dumnezeu suficientă etichetă, nu mai am nevoie de asta”.

Recomandări În România, 85% dintre copiii cu părinți fără studii liceale sunt la risc de sărăcie, pe când doar 5% dintre copiii care vin din familii cu studii superioare se confruntă cu aceeași problemă

Și a continuat: „La poarta mea bat toate partidele politice. Dacă ar exista zvonuri care se limitează doar la un partid sau altul, sincer, m-aș îngrijora. Sunt curtat de toată lumea politică, ăsta este adevărul! Dar eu aș minți să spun că nu mă interesează cine e primar la mine în zonă. Fiindcă eu fac investiții în zonă, copiii mei sunt aici, la școală, eu locuiesc în orașul Comănești. Așa că mi se pare normal să mă intereseze cine mă conduce. E logic. Iar eu susțin oameni, nu partide!”.

Sportivul a ținut să precizeze că nu face parte din niciun partid politic. „Nu sunt membru de partid, nu am nicio afinitate politică, iar în momentul de față e departe de mine gândul de a mă înscrie sau de a candida pentru vreo funcție, oricare ar fi aceea! Nici măcar consilier independent nu vreau să fiu!

Eu cred că pot fi de folos comunității din care fac parte mult mai mult din postura în care mă aflu eu, ca cetățean de onoare al orașului, ca persoană publică, ca antreprenor, la nivelul meu, decât dacă aș fi într-o echipă anume!”.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Prințul Harry și Meghan Markle, la un pas să-și piardă viața într-un accident auto, fiind urmăriți de paparazzi. În ce stare sunt acum

TVMANIA.RO Cine sunt concurenții America Express 2024. Lista completă a vedetelor sezonului 2. EXCLUSIV

FANATIK.RO Locul din România cunoscut în întreaga lume. E unic în Europa și ascunde o poveste aparte

Știrileprotv.ro Cine era fata de 17 ani lovită mortal de tren în judeţul Alba. Părinții ei au mai pierdut un copil în ianuarie

Observatornews.ro "Poți fi gazat în cabină, mutilat sau jefuit. Nimănui nu îi pasă". Revolta unui șofer român de TIR, la 2 ani de când Mihai Spătaru a fost ucis cu maceta în Franța

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Surpriză în showbiz-ul din România. A devenit mamă în secret! Avem imagini de la botez / FOTO