Andreea Mantea, vedeta Kanal D, se confruntă cu provocările vieții de părinte în era tehnologiei moderne. Fiul ei, David, reușește să o surprindă în privința utilizării gadgeturilor, însă Andreea găsește soluții pentru a menține echilibrul între accesul la tehnologie și evitarea dependenței de ecrane.

Deși nu îi interzice accesul la telefon, vedeta dorește ca David să fie familiarizat cu jocurile specifice vârstei sale, dar să nu devină dependent de dispozitivele electronice. Astfel, Andreea Mantea îi permite băiețelului să folosească un telefon mai vechi al ei, însă doar pentru perioade limitate de timp și sub anumite condiții stricte.

Totuși, David a găsit o metodă prin care să o păcălească pe mama sa și să stea mai mult pe telefon.

„Cu bunica este ceva… Doamne! Nu se poate! Am fost plecată un weekend la mare, a fost primul weekend din viața mea, în care am zis: plec! Weekend fără job, fără nimic. M-am dus la o nuntă! David nu a vrut să meargă cu mine. Mi-am luat primul weekend de distracție, fără el. Și eu nu știam de ce se întâmplă acest lucru.

El a văzut unde i-am ascuns telefonul și de asta a insistat să rămână acasă cu bunica. «Mi-e dor de bunica, că nu am mai văzut-o, că am luat vacanță. Te rog, mama! Trebuie să mergi și tu să te relaxezi fără mine, să nu te stresez, să nu te supăr, să nu te enervez! La nuntă, lumea trebuie să se îmbrace frumos, eu nu vreau să stau cu cămașa așa, să mă deranjeze! Hai, te rog, vreau să stau acasă! Uite, să am grijă de animăluțe!» Bine, mama!

„Am înnebunit! Simțeam că am rămas fără aer! Mă sufocam!”

Și intru pe camere și îl văd pe telefon! Am înnebunit! Simțeam că am rămas fără aer! Mă sufocam! Și-l sun. Alo! Alo! Bună ziua! «Îmi cer mii de scuze, David nu este aici. Ceea ce vedeți acum este o iluzie optică. (râde)» Te omor! «Mama, nu are sens să pleci acum de acolo, să vii!», a povestit, pentru CIAO.RO, Andreea Mantea ce a descoperit pe camerele video din propria casă.

La rândul ei, mama vedetei și-a susținut nepotul, încercând să o înduplece pe Mantea să renunțe la acest control. „Și bunica a zis: «hai, lasă-l și pe el, mamă, că e mic! Să se joace și el cu copiii acolo!»”, a conchis vedeta, care a rămas fermă în privința regulilor pe care le are de respectat David.

