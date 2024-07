În luna august, Netflix vine cu propuneri interesante și producții de luat cu noi în vacanță.

Mai exact, pe platformă apar, printre altele, următoarele filme și seriale: Emily in Paris: Sezonul 4, Partea 1, un nou capitol din rom-com-ul american creat de Darren Star, cu Lily Collins în rolul principal; The Umbrella Academy: Sezonul 4, un ultim capitol din producția bazată pe seria de romane grafice scrise de Gerard Way, în care personajele trebuie să se reunească pentru ultima oară ca să îndrepte lucrurile; The Union, un film care propune o incursiune în lumea superspionilor și a agenților secreți, cu Mark Wahlberg și Halle Berry în rolurile principale.

Titlurile lunii august, pe Netflix

The Umbrella Academy – sezonul 4

Filme noi pe Netflix în luna august – The Umbrella Academy – sezonul 4 trailer

Frații Hargreeves s-au împrăștiat care încotro după confruntarea explozivă de la Hotel Oblivion, care a dus la o resetare completă a liniei lor temporale. Deposedați de puteri, sunt lăsați să se descurce singuri, fiecare dintre ei trebuind să se adapteze, cu mai mult sau mai puțin succes, la o nouă normalitate. Cu toate acestea, capcanele noilor realități cu care se confruntă se dovedesc greu de ignorat pentru mult timp.

Tatăl lor, Reginald, viu și nevătămat, a ieșit din umbră și a intrat în atenția publicului, supraveghind un imperiu de afaceri puternic și nefast. O asociație misterioasă, intitulată Paznicii, organizează întâlniri clandestine, crezând că realitatea în care trăiesc membrii săi este o minciună și că urmează o mare confruntare.

În timp ce aceste noi forțe ciudate conspiră în jurul lor, cei de la Umbrella Academy trebuie să se reunească pentru ultima oară ca să îndrepte în sfârșit lucrurile, riscând să tulbure pacea șubredă pentru care au îndurat atât de multe. Unul dintre cele mai populare filme seriale de pe Netflix vine cu un nou sezon începând din 8 august.

Emily in Paris – sezonul 4, partea 1

Emily in Paris – sezonul 4, partea 1 trailer

Viața lui Emily în Paris poate fi dramatică, dar ea este pregătită să facă alegeri îndrăznețe pentru a obține tot ce își dorește de la orașul și bărbatul visurilor ei.

În urma evenimentelor dramatice petrecute la nunta nereușită a lui Camille și Gabriel, Emily este indecisă: nutrește sentimente puternice pentru doi bărbați, însă Gabriel așteaptă un copil cu fosta sa iubită, iar cele mai mari temeri ale lui Alfie în privința ei și a lui Gabriel s-au adeverit.

La serviciu, Sylvie este nevoită să se confrunte cu o dilemă spinoasă din trecut pentru a-și salva căsnicia, iar echipa Agence Grateau este afectată de restructurări de personal. Mindy și trupa sa se pregătesc pentru Eurovision, dar când fondurile devin insuficiente, sunt nevoiți să facă economii. Emily și Gabriel colaborează pentru a obține steaua Michelin, iar atracția dintre cei doi este incontestabilă. Însă două mari secrete sunt pe cale să le spulbere toate visurile. Partea 1 poate fi urmărită din 1 august.

The Union

Filme noi pe Netflix în luna august – The Union Trailer

Mike (Mark Wahlberg), un muncitor în construcții din Jersey, bine ancorat în realitate se trezește aruncat în lumea superspionilor și a agenților secreți când iubita lui din liceu, Roxanne (Halle Berry), îl recrutează pentru o misiune cu miză mare a serviciilor secrete ale SUA. Din 18 august, pe Netflix.

Seriale noi pe Netflix în luna august

A Good Girl’s Guide to Murder

La cinci ani după uciderea unei fete de 17 ani dintr-un orășel liniștit din Anglia, o studentă decide să descopere adevărul și să expună criminalul. Serialul poate fi urmărit din 1 august.

Love is Blind – Mexico

Love is Blind – Mexico trailer

Multe persoane singure se vor logodi, chiar dacă nici măcar nu s-au văzut în persoană. Experimentul despre dragostea pe nevăzute premiat cu Emmy vine și în Mexic. Din 1 august, pe Netflix.

Unstable – sezonul 2

Ellis își împinge fiul reticent să preia frâiele companiei sale de biotehnologie, în timp ce succesul acesteia atrage oameni noi, dar și rivalități. Serialul poate fi urmărit de asemena din 1 august.

The Influencer

The Influencer trailer

Numeroși coreeni se înfruntă pentru titlul de cel mai important influencer de pe rețelele sociale. Cine va atinge culmea puterii și popularității? Din 6 august, pe Netflix.

Shahmaran – sezonul 2

O forță întunecată puternică reînvie, iar Şahsu și Maran trec printr-o serie de încercări care vor hotărî soarta lor și a omenirii. Din 8 august.

Romance in the house

După ce afacerea lui dă faliment, un bărbat își lasă familia în urmă timp de 11 ani. Revenirea lui ca proprietar înstărit iscă o revedere cu scântei. Din 10 august.

Love next door

Dorind să-și refacă viața, o femeie se întoarce în Coreea și își reîntâlnește prietenul din copilărie, cu care împarte un trecut complicat. Din 17 august.

Terror Tuesday – Extreme

Inspirat de emisiunea radio thailandeză „Angkhan Khlumpong”, serialul prezintă opt povești bazate pe experiențe paranormale adevărate de la ascultători. Din 20 august.

Back to 15 – back to 18

Anita e dusă în anul 2009 de o distorsiune pe fotoblog și trebuie să se descurce cu viața universitară. Apoi, își dă seama că nu e singura călătoare în timp. Din 21 august.

The Accident

Petrecerea unei zile de naștere ia o întorsătură tragică, iar efectele acesteia zdruncină o comunitate bogată și unită, destrămând familii, prietenii și frângând inimi.Din 21 august, pe Netflix.

GG Precinct

Un căpitan de poliție fără experiență și un detectiv zănatic trebuie să rezolve ghicitorile mortale ale unui ucigaș în serie care lasă jocuri de cuvinte la locul crimei. Din 22 august.

Chastity High

Chastity High trailer

La un liceu ultraelitist, regula „Iubirea interzisă” face ca elevii prinși într-o relație să fie exmatriculați, dar una dintre eleve își ajută colegii pe bani. Din 29 august.

Kaos

În timp ce pe muntele Olimp domnește discordia și atotputernicul Zeus cade pradă paranoiei, trei muritori sunt sortiți să schimbe viitorul omenirii. Din 29 august.

Represent – sezonul 2

Mandatul de președinte a lui Stéphane Blé a început prost, acesta confruntându-se cu amenințări cu moartea, proteste, gafe internaționale și afaceri interne problematice. Din 29 august.

Breathless

O echipă medicală pasionată este dedicată salvării vieților pacienților dintr-un spital public, unde tensiunile și romantismul ridică pulsul personalului. Din 30 august.

Filme noi pe Netflix în luna august

Rebel Moon- Partea 1

Rebel Moon- Partea 1 trailer

Expansiv, extrem, exploziv. Un străin misterios de pe o lună pașnică adună o trupă de războinici în filmul lui Zack Snyder „Rebel Moon – Capitolul 1: Potirul sângelui”. Unul dintre cele mai noi filme Netflix poate fi urmărit pe platformă începând din 2 august.

Nice Girls

Deși au metode complet diferite, o polițistă răzbunătoare și o detectivă germană fac echipă pentru a salva Nisa de la dezastru, într-un film despre camaraderia feminină. Din 21 august.

Untamed Royals

Un grup de adolescenți bogați comit tot felul de infracțiuni, de la unele mărunte la comploturi periculoase, care au consecințe haotice, dar nu pentru ei. Din 28 august, pe Netflix.

Rebel Moond – Partea doi

Rebelii de pe o lună îndepărtată au o misiune imposibilă în „Rebel Moon – Capitolul 2: Blestemul iertării”, parte a epopeii SF regizate de Zack Snyder. Din 2 august.

Incoming

Prima lor săptămână de liceu. Cea mai mare petrecere a anului. Patru adolescenți au în față o noapte de haos și dezmăț. Se va lăsa cu greșeli… Din 23 august, pe Netflix.

The Deliverance

Luptând cu proprii demoni și sperând să o ia de la capăt, Ebony, o mama singură, se mută cu copiii într-o casă nouă, dar descoperă că aceasta este locuită de ceva rău. Din 30 august.

Filme documentare pe Netflix, în luna august

Secret World of Sound with DAVID ATTENBOROUGH

În acest serial documentar captivant, narat de Sir David Attenborough, tehnologia audio avansată captează sunete din natură cum nu le-ai mai auzit până acum. Din 7 august, pe Netflix.

Inside the Mind of a Dog

Inside the Mind of a Dog trailer

Pornește într-o călătorie uluitoare în lumea câinilor cu acest documentar care aduce informații științifice și emoționale despre iubiții noștri prieteni. Din 9 august.

Daughters

Patru fete se pregătesc pentru un dans special tată-fiică împreună cu tații lor aflați la închisoare, ca parte a unui program unic de dezvoltare a relațiilor paternale în cadrul unui penitenciar din Washington, D.C., SUA. Din 14 august.

Worst Ex Ever

De la trădări înfricoșătoare la comploturi criminale, acest serial documentar despre crime reale disecă partea întunecată a iubirii prin poveștile martorilor oculari. Din 14 august.

Untold – The Murder of Air McNair

Documentarul urmărește ascensiunea lui Steve McNair, legendarul quarterback din NFL și detaliile frapante ale uciderii lui din 2009. Din 20 august.

Filme pentru copii și familie, pe Netflix, în august

Saving Bikini Bottom – The Sandy Cheeks Movie

Când Fundul Oceanului este scos la suprafață, veverița savantă Sandy Obrăjori și amicul ei SpongeBob Pantaloni Pătrați pleacă în Texas pentru a-și salva orașul. Din 2 august, pe Netflix.

Filme licențiate Netflix

Bohemian Rhapsody – din 1 august

Call me by your name – din 1 august

Call me by your name – din 1 august Hancock – din 1 august

Her -din 1 august

Her -din 1 august Passengers -din 1 august

Sense & Sensibility -din 1 august

The Good Liar -din 1 august

The Witch- din 1 august

Lost – sezoanele 1-6 – din 15 august

Mission: Impossible – din 15 august

Suicide Squad – din 15 august

Lucy – din 16 august

Split – din 16 august

