Cele mai bune producții de film sunt acelea care îți pun mintea la contribuție, astfel că, chiar și după ce le-ai vizionat, încă te mai chinui să le descifrezi subtilitățile. Filmele psihologice fac parte din această categorie, sunt pline de acțiune și sunt considerate o adevărată provocare pentru capacitatea de înțelegere a spectatorilor. Te invităm să despici firul în patru chiar și după ce ai vizualizat pelicula. Iată o serie de filme psihologice, cele mai bune filme din toate timpurile pe care trebuie să le vezi!

Filme psihologice – top 20 cele mai bune filme pe care trebuie să le vezi

Filme psihologice – Rope – anul 1948

Filmul Rope este considerat un clasic al genului. Este un film thriller american care prezintă săvârșirea unei crime perfecte de către doi tineri, care organizează imediat o petrecere în jurul cufărului în care victima fusese depozitată. Un film psihologic antrenant care îți va lăsa multe întrebări fără răspuns chiar și după ce ai terminat de vizionat producția.

Urmărește trailerul filmului Rope AICI

Filme psihologice – Psycho – anul 1960

Este un film de groază cu un scenariu scris de Joseph Stefano, inspirat din romanul cu același nume. Romanul a fost inspirat din crimele săvârșite de Ed Gein, un criminal și răpitor de pe teritoriul statului american. Filmul prezintă povestea unei secretare care se ascunde într-un motel izolat imediat după ce delapidase bani de la angajatorul său. Filmul psihologic Psycho a primit patru nominalizări la Premiul Oscar și este considerat de către criticii de film o capodoperă a cinematografiei mondiale.

Urmărește trailerul filmului Psycho AICI

Filme psihologice – Primal Fear – anul 1996

În rolurile principale Richard Gere și Edward Norton, filmul prezintă povestea unui avocat arogant (Richard) care preia cazul complicat al unui tânăr (Edward) care este acuzat de uciderea preotului care avea grijă de el. Cazul devine mult mai complicat atunci când acuzatul mărturisește că în momentul crimei mai era și altcineva în cameră. Actorul Edward Norton a primit și o nominalizare la Oscar pentru prestația sa din această producție.

Urmărește trailerul filmului Primal Fear AICI

Filme psihologice – The Sixth Sense – anul 1999

Un film thriller supranatural care prezintă povestea lui Cole Sear (Haley Joel Osment) un băiat izolat din cauza problemelor pe care le are, care este capabil să vorbească și să vadă morții, dar și povestea unui psiholog de copii (Bruce Willis) care încearcă să îl ajute. Filmul a fost nominalizat de șase ori la Premiile Oscar, chiar și la categoria Cel mai Bun Film.

Urmărește trailerul filmului The Sixth Sense AICI

Filme psihologice – Memento – anul 2000

Film premiat cu 2 nominalizări Oscar, o nominalizare Globul de Aur și un premiu și o nominalizare Sudance. Poveste filmului îl are în prim plan pe Leonard (Guy Pearce), un inspector de asigurări care suferă de o boală stranie, pierderea de memorie pe termen scurt. El caută să îl găsească pe ucigașul soției sale, însă boala de care suferă este un impediment serios. Pentru a-și duce planul la bun sfârșit, el ajunge să își tatueze pe corp diferite lucruri importante pe care ulterior le descoperă și le fotografiază.

Urmărește trailerul filmului Memento AICI

Filme psihologice – The Silence of the Lambs – anul 1991

Un film american premiat până acum de cinci ori cu Premiul Oscar. Este bazat pe romanul cu același nume (Tăcerea mieilor – The Silence of the Lambs), pelicula este, de fapt, a doua ecranizare a romanului cu ucigașul psihopat dr. Hannibal Lecter în rolul principal. Filmul prezintă povestea unei fete, o tânără agentă practicantă căreia i se oferă un caz criminalistic foarte dificil. Un ucigaș viclean care a produs și încă produce o serie de crime, victimele criminalului sunt femei, de pe care, din motive neștiute, el desprinde bucăți de piele.

Urmărește trailerul filmului The Silence of the Lambs AICI

Filme psihologice – Fight Club – anul 1999

Filmul american votat printre primele 10 filme ale anilor 90 a cărui coloană sonoră a primit o serie de nominalizări, dar pe care le-a pierdut în favoarea filmului Matrix. În rolurile principale apar Brad Pitt, Helena Carter și Edward Norton, Helena primind și premiul de Cea mai Bună actriță britanică. Filmul este o comedie neagră, recunoscut deja pentru stilul său inovator, însă succesul a fost unul întârziat, cu încasări modeste. Trebuie să-l urmărești mai ales pentru efectele speciale numeroase și imaginile generate de calculator.

Urmărește trailerul filmului Fight Club AICI

Filme psihologice – Misery – anul 1990

Film horror psihologic bazat pe romanul Misery, film care a primit o serie de aprecieri din partea criticilor pentru interpretarea lui Kathy Bates, din rolul psihopatei Annie Wilkes. Actrița a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Filmul s-a clasat pe locul 12 în topul 100 Scariest Movie Moments realizat de Bravo. Povestea misterioasă a filmului te va ține cu sufletul la gură, așa că trebuie să îl treci pe lista celor mai bune filme de vizionat.

Urmărește trailerul filmului Misery AICI

Filme psihologice – Rear Window – anul 1954

Un film american considerat de mulți critici ca fiind cel mai bun film al lui Hitchcock, regizorul. Filmul a primit patru nominalizări la Academy Award. Vei urmări povestea unui fotograf care rămâne paralizat în urma unui accident și fără să mai poată să se deplaseze, Jeff își petrece mai tot timpul urmărindu-i pe vecini. Acesta începe să îl bănuiască pe vecinul de alături că și-a omorât soția, iar de aici începe adevărata acțiune a filmului.

Urmărește trailerul filmului Rear Window AICI

Filme psihologice – Cube – anul 1997

Film psihologic thriller/ horror/ SF, Cube este un produs de mare succes a Centrului Canadian de Filme. A avut un buget limitat, însă asta nu a fost un impediment deoarece filmul a înregistrat succesul comercial și a dobândit statutul de cult.

Povestea filmului începe cu șase oameni care nu s-au mai văzut niciodată, provin din medii diferite și ajung captivi într-o închisoare cubică, înțesată cu capcane mortale. Nici unul dintre cei șase nu știe cum au ajuns prizonieri într-o închisoare, însă pe parcurs află că fiecare dintre ei este posesorul unui talent necesar supraviețuirii și că, deși par aleși la întâmplare, de fapt, nu este deloc așa.

Urmărește trailerul filmului Cube AICI

Filme psihologice – Taxi Driver – anul 1976

Un film care îi are pe Robert De Niro și Jodie Foster în rolurile principale și a cărui acțiune se petrece în New York. Travis Bickle (Robert De Niro) joacă rolul unui veteran de război din Vietnam, un tânăr instabil care încearcă să îl asasineze pe senatorul Charles Palantine, în timp ce Jodie este o tânără prostituată. Filmul a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru cel mai bun film, pentru cel mai bun actor (Robert De Niro), dar și la Globul de Aur pentru cel mai bun actor dramatic (De Niro).

Urmărește trailerul filmului Taxi Driver AICI

Filme psihologice – Pi – anul 1998

Maximillian Cohen este un geniu al matematicii care încearcă să găsească tiparele și legăturile din cadrul Bursei de valori cu ajutorul unui super-computer. El are mai multe teorii printre care: matematica este limbajul naturii, tot ce ne înconjoară poate fi reprezentat și înțeles prin numere, prin urmare, există conexiuni peste tot în natură.

Urmărește trailerul filmului Pi AICI

Filme psihologice – Saw – anul 2004

Un film de groază al cărui scenariu se bazează pe o povestire. Face parte dintr-o serie de filme care este formată din opt producții în total. Adam și doctorul Lawrence Gordon se trezesc într-o toaletă mizerabilă, legați la picioare în colțuri opuse. Aceștia sunt forțați să se rănească pe ei însuși ori pe ceilalți, pentru a rămâne în viață.

Urmărește trailerul filmului Saw AICI

Filme Psihologice – Phone Booth – anul 2002

Vei urmări cazul unui agent de publicitate, Stu Sheppard (Collin Farrell) care este sechestrat într-o cabină telefonică și amenințat la telefon că, dacă va închide telefonul, va muri. Un telefon care îi poate schimba viața ori, uneori, care îi poate pune capăt.

Urmărește trailerul filmului Phone Booth AICI

Filme psihologice – Gone Girl – anul 2014

Un film thriller american în care este vorba despre o femeie care dispare o dată cu a cincea aniversare a căsătoriei și toate suspiciunile ei duc către soțul său. Filmul a obținut patru nominalizări la Premiile Globul de Aur, chiar și nominalizarea pentru cel mai bun regizor și cea mai bună actriță într-o dramă. Filmul a avut disponibil un buget de 61 de milioane de dolari, iar încasările au depășit 390 de milioane de dolari.

Urmărește trailerul filmului Gone Girl AICI

Filme psihologice – American Psycho – anul 2000

Filmul reflectă viața urbană de la sfârșitul anilor 80 prin ochii unui criminal în serie. Filmul este inspirat din romanul lui Breat Easton Ellis, unul dintre cele mai controversate romane al anilor 80 din Statele Unite. Personajul principal a stârnit o serie de critici, oameni care au protestat împotriva violenței și tonului întunecat. Filmul American Psycho transmite mesaje puternice oamenilor și speră să deschidă ochii asupra anumitor lucruri din societatea noastră pe care ne-am obișnuit să le vedem constant.

Urmărește trailerul filmului American Psycho AICI

Filme psihologice – Shutter Island – anul 2010

Un film thriller psihologic cu Leonardo DiCaprio în rolul principal. Producția filmului a început din martie 2008, trebuia să aibă premiera în octombrie 2009, iar în cele din urmă s-a lansat pe data de 19 februarie 2010.

Șeriful Teddy Daniels primește mandat pentru a investiga dispariția unui pacient din spitalul de pe insula Shutter de lângă Boston. El își dorește să primească această misiune din motive personale, iar mai târziu se întreabă dacă nu cumva a fost adus acolo ca parte a unui complot al medicilor din spital.

Urmărește trailerul filmului Shutter Island AICI

Filme psihologice – Requiem for a Dream – anul 2000

Dramă psihologică care prezintă diferite forme de dependență ce conduc personajele filmului într-o formă a iluziei și disperării, care, ulterior, este depășită de realitate. Filmul a fost ecranizat în afara concursului la Festivalul de Film de la Cannes, a avut un buget de 4,5 milioane de dolari, iar încasările au depășit 7.390.000 milioane de dolari.

Urmărește trailerul filmului Requiem for a Dream AICI

Filme psihologice – Panic Room – anul 2002

Meg Altman (Jodie Foster) și fiica ei Sarah (Kristen Stewart) se mută într-o casă mare și veche, dotată cu cameră de refugiu, neștiind că foarte repede vor avea nevoie de această cameră. Trei bărbați plănuiesc să intre prin efracție în toiul nopții, așa că Meg împreună cu fiica sa se adăpostesc în camera de refugiu, fără să își dea seama că însăși camera este ținta hoților.

Urmărește trailerul filmului Panic Room AICI

Filme psihologice – Hardy Candy – anul 2005

Film din categoria dramă psihologică în care o tânără inteligentă și fermecătoare, Hayley, nu ar trebui să meargă la o întâlnire cu un fotograf de modă pe care la cunoscut pe internet, Jeff, în vârstă de peste 30 de ani. Tânăra ajunge în apartamentul lui Jeff, acesta crezând că este noaptea lui norocoasă, pozând într-o ședință foto improvizată. Situația ia o cu totul altă turnură atunci când Hayley întoarce totul în favoarea ei și începe să îl investigheze dur pe Jeff, încercând să îi afle trecutul.

Urmărește trailerul filmului Hardy Candy AICI

Citește și:

Filme românești – topul celor mai bune filme pe care trebuie să le vezi;

Filme acțiune – cele mai bune filme de acțiune pe care nu trebuie să le ratezi;

Filme comedie – cele mai bune filme de comedie din toate timpurile

Filme horror – filmele pe care trebuie neapărat să le vezi;

FILME SF – filmele pe care trebuie să le vezi într-o viață