„În cimitir m-a rugat cineva să facem o poză la un moment dat. Și ce era să fac? Mergeam la mormânt, dar m-am oprit să facem poza. Dar cel mai mult m-a șocat ce mi s-a întâmplat într-un spital, când Cristina, soția mea, era internată cu febră 41 de grade, ceva îngrozitor, avea o nefrită nasoală… Și a venit o asistentă, își ridicase mult fusta, și m-a întrebat așa, direct: Păi și mie când ai de gând să-mi gătești? Și pe un ton aparte, de flirt… Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc, dar am înnebunit…

Nu mai știu ce i-am zis până la urmă, dar i-am spus ceva usturător și i-am aruncat și o privire pe măsură. Cristina e foarte mândră de mine pentru modul în care am reacționat atunci”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Viva.ro.

Imediat după ce a terminat filmările pentru noul sezon al emisiunii MasterChef, în această vară, juratul de la Pro TV a plecat în Spania, împreună cu soția și cu cele două fiice ale lor. Și acolo, Florin Dumitrescu a avut parte de un episod dificil, când a fost la un pas de înec.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt superînotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis: hai că ies la suprafață după ce trece următorul val. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva superdubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a declarat Florin Dumitrescu, în exclusivitate pentru VIVA.ro, în urmă cu ceva timp.

