În această dimineață, cântăreața le-a vorbit fanilor ei despre ajutorul pe care îl primește de la mama sa.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: Vezi că vin și eu două zile să stau pe la tine, aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul.

Acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile. Trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa. Două nopți să stea bunica împreună cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare…

Se joacă, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose pe Instagram, potrivit Spynews.

Cum se descurcă Theo și Anghel cu băiețelul lor

Întrebată despre momentele grele care au apărut după ce a devenit mamă, Theo a recunoscut că lucrurile sunt bune în familia lor.

„Nu traversăm niciun moment dificil și nu avem probleme de sănătate, mulțumim lui Dumnezeu! Mai povestesc prietenilor de pe Instagram în ce stadiu suntem sau cum ne descurcăm, mai împărtășim experiențe și soluții, însă nu a existat nicio situație care să ne îngrijoreze.

Totul e cât se poate de bine!”, a fost o parte a mesajului transmis de Theo Rose pe pagina personală de Facebook.

