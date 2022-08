Recent, pe pagina oficială de Instagram a Adrianei Bahmuțeanu au fost publicate două noi fotografii. În niciuna dintre ele ea nu apare, personajele principale sunt George Restivan, logodnicul ei cu care se va căsători civil în curând, dar și fosta lui soție, care s-a stins din viață.

Fanii s-au întrebat de ce Adriana Bahmuțeanu ar distribui pe contul ei de Instagram, unde are peste 60.000 de urmăritori, aceste imagini. A anunțat că nu le-a postat ea, contul i-a fost spart.

„Este o pagină care mi-a fost furată. Am reclamat la DIICOT, aștept audierile. Am idee cine ar putea să fie, aștept autoritățile statului să-și facă treabă. Deci nu eu fac aceste postări, le face o anumită persoană care mi-a furat identitatea.

E o persoană care a fost în anturajul meu și o persoană care mi-a fost apropiată la un moment dat. Bineînțeles că știu despre cine e vorba”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, conform Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„E foarte urât ce face, nu respectă memoria unei persoane decedate. În acea fotografie este fosta soție a actualului meu soț, care a decedat, a murit la naștere, săraca. De ce face aceste postări n-am înțeles, e o nesimțire. Lumea știe că săraca femeie a murit, lumea știe povestea noastră, nu avem nimic de ascuns”, a mai zis ea.

Recomandări Istoria Europei, dezvăluită de secetă. Obiecte și locuri pierdute au ieșit din nou la lumină după sute de ani

Fosta soție a lui George Restivan a murit

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu stă în America din anul 1999 și are afaceri în imobiliare. George Restivan are un băiat dintr-o relație anterioară. Din păcate, mama copilului său a murit a trei luni după nașterea fiului lor. Cea care i-a prezis viitorul a fost Carmen Harra, pe care o cunoaște de 14 ani.

„Doamna Carmen Harra mi-a spus că o să am un băiețel, dar mama băiețelului o să meargă sus la îngeri după ce se naște el. Am luat în serios ceea ce mi-a spus. Așa s-a și întâmplat. Toți cei care o fac cu ou și cu oțet, le spun că așa s-a întâmplat”, a declarat George Restivan la Wownews.

El a povestit recent cum s-a cunoscut cu Adriana Bahmuțeanu în urmă cu doar câteva luni. Cea care le-a făcut cunoștință celor doi a fost Carmen Harra. „Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun…”, a declarat George Restivan la România TV.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro "Cei mai buni merg în Rai". Iulia, mama unui băiețel de 8 ani, a murit pe frontul ucrainean. Era o cunoscută activistă din Zaporojie

HOROSCOP Horoscop 20 august 2022. Gemenii vor dispune de mai multă energie, care poate duce la o agitație continuă, pe toate planurile

Știrileprotv.ro Seceta scoate la iveală adevărate comori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar care sunt extrem de periculoase

FANATIK.RO Ce mai poți cumpăra cu 1 leu în România. De câți bani ai nevoie pentru a merge la supermarket

Orangesport.ro Primul jucător pe care Rădoi îl dă afară de la U Craiova? ”Se pare că acest lucru se va întâmpla”. EXCLUSIV

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!