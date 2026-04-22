Nu doar femeile acordă atenție ritualurilor de îngrijire, iar Cristi Borcea este un exemplu clar în acest sens. Cunoscut pentru preocuparea sa constantă pentru imagine și pentru vizitele regulate la medicul estetician, fostul acționar al clubului Dinamo nu face compromisuri când vine vorba de aspectul său.

Soția sa, Valentina Pelinel, a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre rutina zilnică a acestuia. Potrivit ei, Cristi Borcea are un obicei simplu, dar eficient, pe care îl respectă de ani de zile: „Soțul meu folosește cuburile de gheață. El se dă cu cuburi de gheață pe față, mai ales dimineața. Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe!”.

Acest gest ajută la tonifierea pielii și oferă un aspect fresh, motiv pentru care este folosit frecvent în rutina de îngrijire.

„Mă întrece la capitolul îngrijire”

Valentina Pelinel a recunoscut, cu zâmbetul pe buze, că partenerul ei este extrem de atent la imagine și chiar o depășește în această privință. „Cristi este un bărbat foarte îngrijit! Aș putea spune că mă întrece! Are foarte mare grijă de el, de felul în care arată”, a spus soția lui Cristi Borcea, potrivit click.ro.

De-a lungul timpului, Cristi Borcea nu a ascuns faptul că apelează la intervenții estetice, dorind să își mențină un aspect tânăr și îngrijit.

„Am câte puţin aşa din fiecare, dar dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansa că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. – Mihaela Borcea, prima lui soţie), în Dorobanţi, practic pentru mine l-am făcut.

Şi apoi am făcut clinica şi de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început şi cu puţin botox, am combinat.

Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferenţa. Dacă nu faci nimic şi dintr-odată îţi schimbi înfăţişarea, întinereşti brusc, arată urât. Eu am făcut aşa câte puţin, să ţin ritmul”, a spus milionarul, în urmă cu ceva timp.

Valentina Pelinel a exagerat cu mâncarea de Paște

În același context, Valentina Pelinel a vorbit și despre propria rutină și despre micile excese alimentare din perioada sărbătorilor pascale. „Eu am pus vreo două kilograme. Acum le-am ascuns bine ca să nu le vedeți. Am mâncat de toate și mănânc de toate pentru că mie îmi place să mănânc”.

Vedeta a mărturisit că a revenit la sală pentru a scăpa de kilogramele în plus.

