Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice care au fost furate în urmă cu mai bine de un an au ajuns în România, marți, 21 aprilie 2026, în condiții de maximă securitate.

Tezaurul dacic a fost transportat, marți, cu un avion care a fost pus la dispoziție de autoritățile olandeze, piesele fiind protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonț.

Pentru acest transfer au fost impuse măsuri sporite de securitate. În ceea ce privește expoziția, aceasta va fi deschisă pentru publicul larg începând de miercuri, 22 aprilie 2026, pe o perioadă de 10 zile, până pe 3 mai 2026.

Muzeul Național de Istorie din Calea Victoriei nr. 12 a anunțat luni, 20 aprilie, că tezaurul dacic, recuperat parțial după furtul de anul trecut de la Muzeul Drents din Assen, poate fi văzut în perioada 22 aprilie – 3 mai, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00-18.00.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și coiful dacic de la Coțofenești, care au fost recuperate pe 1 aprilie. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a produs în trei minute.









