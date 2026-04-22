Oameni blocați de mai multe zile la baza Sfântului Munte

După o serie de scandaluri provocate de pelerini turbulenți, accesul românilor pe Muntele Athos a fost limitat drastic la doar 10 persoane pe zi, potrivit televiziunii PRO TV.

Administratorii vor să se asigure că doar „creștinii autentici” mai primesc permisul de intrare, restul sutelor de solicitanți fiind nevoiți să aștepte pe termen nelimitat.

În urma unui semnal de alarmă venit din partea unui pelerin, Episcopia Maramureșului a aflat de existența unui grup clandestin plecat spre Sfântul Munte. Deși instituția coordona deja 6 pelerinaje oficiale, acest grup suplimentar, format din persoane vârstnice, era condus de un preot care nu solicitase acordul prealabil al superiorilor ierarhici.

Deși au achitat în avans cazarea la mănăstiri, pelerinii sunt blocați de mai multe zile la baza Sfântului Munte. Autoritățile locale refuză să le elibereze permisele de vizitare de 25 de euro, documente obligatorii care le-ar permite accesul pentru o perioadă de trei zile.

Din cauza lipsei actelor necesare, acești credincioși nu au putut trece de controalele de la intrarea pe Athos. Situația lor va fi însă remediată de Episcopie, care a anunțat că îi va ajuta să intre în posesia documentelor fără de care accesul le este interzis.

Un șir de evenimente nefericite

Sfânta Comunitate a Muntelui Athos a decis să limiteze drastic accesul românilor, după ce anul trecut, fluxul a atins 70.000 de persoane. Începând cu luna iunie, doar 10 pelerini români mai pot primi zilnic permisul de intrare (Diamonitirion).

Măsura vine după un șir de evenimente nefericite provocate de conaționali: de la intervenții de urgență cu elicopterul pentru pelerini rătăciți și intoxicații alimentare, până la comportamente inadecvate și zgomotoase care au încălcat regulile stricte de conduită ale Sfântului Munte.

