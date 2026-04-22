Decanul fondator Mouhanad Khorchide a spus într-o conferință de prestă organizată miercuri că demersul are o semnificație foarte mare pentru comunitatea musulmană.

„Este un semn de recunoaștere pentru musulmani, acum există un dialog cu ei și într-un context academic”, a declarat Mouhanad Khorchide.

În cadrul Universității din Münster funcționează din 2011 un centru de teologie islamică subordonat Facultății de Filologie și care se ocupă cu formarea educatorilor religioși.

Noua facultate va avea posibilitatea de a acorda titluri de doctor și de a numi comisii de examinare în mod independent.

Potrivit rectorului Johannes Wessel, finanțarea a fost obținută de la landul Renania de Nord-Westfalia pentru opt discipline, printre care istorie islamică, etică și filozofie.

Facultatea de teologie islamică va fi înființată pe 1 iulie, dar își va începe activitatea academică din semestrul de iarnă 2026/2027, după numirea tuturor comisiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE