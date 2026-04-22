Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR

Declarațiile vin pe fondul unor avertismente dure din partea mediului de afaceri privind riscul pierderii a miliarde de euro vitali pentru economia națională.

A prezentat un tablou economic sumbru

Discuțiile dintre liderii PSD și partenerii sociali s-au concentrat pe dificultățile majore cu care se confruntă angajații și companiile din România.

Sorin Grindeanu a prezentat, într-o postare pe Facebook, un diagnostic sever al economiei actuale, subliniind o serie de indicatori negativi.

„Inflația de patru ori peste media europeană, scăderea producției industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare a românilor din ultimii 15 ani, 7 luni consecutive de prăbușire a consumului, 54.000 de salariați deveniți șomeri sunt câteva dintre marile dificultăți ce trebuie rezolvate rapid de un Guvern cu adevărat funcțional”, a notat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că formațiunea sa își dorește instalarea cât mai rapidă a unui nou guvern.

Potrivit acestuia, confederațiile sindicale au susținut ideea unei noi viziuni economice și necesitatea refacerii unei coaliții pro-europene, care să continue proiectele începute în domenii strategice precum Energia, Agricultura, Sănătatea și Legislația muncii.

Miniștrii demisionari rămân la posturi pentru jaloanele PNRR

Răspunzând îngrijorărilor exprimate de patronate cu privire la blocarea proiectelor din PNRR, Sorin Grindeanu a oferit asigurări privind susținerea parlamentară a PSD, făcând apel la un consens politic generalizat pe acest subiect.

De asemenea, el a clarificat situația miniștrilor social-democrați care și-au depus mandatele: aceștia vor continua să își îndeplinească țintele din proiectele majore până când demisiile lor vor fi semnate de președintele României și publicate oficial în Monitorul Oficial.

Sprijinirea capitalului românesc

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și sprijinirea capitalului autohton. PSD și patronatele au convenit asupra necesității unor politici publice direcționate către antreprenorii români.

În acest context, Grindeanu a solicitat transparentizarea de urgență a programului european SAFE. El a avertizat că marile companii românești nu dispun de informații clare privind modalitatea de accesare a acestor fonduri, existând riscul major de a pierde competiția în fața firmelor străine.

Totodată, s-a stabilit inițierea unor dezbateri parlamentare referitoare la noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate, având ca obiectiv strategic transformarea firmelor locale în „campioni naționali”.

Reluarea dialogului social

O nemulțumire comună a sindicatelor și patronatelor prezente a fost „lipsa unui dialog social real” cu actualul Guvern.

Pentru a compensa această situație, catalogată de liderul PSD drept „aberantă”, s-a decis ca întâlnirile dintre reprezentanții partidului și confederațiile sociale și de afaceri să se desfășoare cu o ritmicitate lunară.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a consultat astăzi, 22 aprilie, cu partidele care formează coaliția, la două zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Între timp, PSD a decis prin vot să își retragă cei 6 miniștri din Guvern, într-un prim pas pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan de la șefia Executivului.





