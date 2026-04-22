Libertatea: Ne aflăm alături de Dio Boacă, proprietarul Phoenix Media, pentru a discuta despre un parteneriat inedit cu Ministerul Afacerilor Interne. Vorbim despre o inițiativă nobilă: găsirea copiilor dispăruți și sprijinirea autorităților în prinderea infractorilor. Cum funcționează, mai exact, acest sistem?

Dio Boacă: Este chiar mai amplu de atât. Colaborăm atât cu Ministerul de Interne, cât și cu IGSU. Le-am pus la dispoziție, gratuit, două aplicații dedicate care pot fi accesate de pe orice dispozitiv, de la mobile la PC-uri. Prima componentă vizează alertele meteo – coduri de furtuni, ceață, viscol sau îngheț. A doua, și cea mai importantă din punctul meu de vedere, vizează copiii dispăruți, persoanele evadate sau cei care se sustrag autorităților.

Libertatea: Practic, ministerul are controlul direct asupra ecranelor dumneavoastră?

Dio Boacă: Exact. Controlul este 100% la ei. Au template-uri dedicate și pot comunica instant, la nivel de minut. În momentul unei urgențe, fluxul de publicitate este oprit automat, fără intervenție umană din partea noastră. Este un sistem unicat în Europa; niciun alt Minister de Interne de pe continent nu beneficiază de o astfel de tehnologie.

Libertatea: De când lucrați la acest proiect și cât de greu a fost trainingul pentru autorități?

Dio Boacă: Am început construcția conceptului în 2010, dar abia acum, tehnologia ne-a permis să îl finalizăm la acest nivel. Oamenii din minister au fost extrem de receptivi. Am semnat protocolul prin toamnă, am construit platforma, iar trainingul a durat cam o lună. Din decembrie au început deja să livreze conținut – de la blocajele de trafic la inaugurarea Catedralei, până la cazuri, din păcate, de copii dispăruți.

Libertatea: Vorbim de un impact vizual uriaș. Ce înseamnă astăzi infrastructura Phoenix Media?

Dio Boacă: Avem 170 de ecrane în acest moment, dar vom ajunge la 200 într-o lună, acoperind 18 orașe. Totul este granular: dacă un copil dispare în Timișoara, alerta apare doar acolo. Dacă e un accident major în Cluj, colegii de la MAI din Cluj activează ecranele locale. Totul este gestionat strategic din sediul central de la București.

Libertatea: Cine se află în spatele acestui mecanism? Pare o muncă titanică.

Dio Boacă: Suntem prima companie care a crezut în digitalizarea outdoorului în România, încă din 2005. Deși suntem a doua companie din țară ca venituri și prima pe segmentul digital, echipa noastră este formată din doar 17 oameni. Am plecat de la zero, de aici și numele „Phoenix”.

Libertatea: Unde vedeți industria peste 10-25 de ani? Va mai fi Dio Boacă la butoane?

Dio Boacă: Peste 25 de ani sigur nu (râde). Poate vom fi niște AI-uri. De altfel, pe 16 septembrie vom lansa prima integrare de planning și buying unicat, bazată pe inteligență artificială. Vei putea efectiv să vorbești cu un AI, iar acesta îți va genera o campanie de outdoor. Este o premieră aproape mondială.

Libertatea: Care este visul neîmplinit pe care doriți să îl bifați în perioada următoare?

Dio Boacă: Vreau să finalizăm protocolul pentru situații de cutremur. Lucrăm la acest plan de 7-8 ani; este dificil de implementat, dar sunt convins că voi reuși. Am alături de mine oameni profesioniști la IGSU și MAI și împreună vom birui pentru siguranța românilor.

