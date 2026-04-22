Într-un comunicat oficial emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 se arată următoarele: „La data de 22.04.2026, procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K., constând în aceea că, la data de 03.03.2026, ora 5:46, inculpatul a condus un autoturism pe o stradă din mun. București, sector 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., angajată în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, ulterior, la data de 07.04.2026, rezultând decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată la Spitalul Clinic de Urgență București.

La aceeași dată, inculpatul a fost audiat, fiindu-i adusă la cunoștință noua încadrare juridică.”

Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026, când Keita a lovit cu mașina o femeie de 67 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Fotbalistul ivorian a părăsit locul incidentului înainte să sosească poliția și ambulanța, alegând să participe la antrenamentul echipei Rapid în aceeași zi, fără a relata accidentul nimănui.

Ulterior, polițiștii l-au identificat și l-au dus la audieri. Judecătoria Sectorului 2 a dispus inițial măsura controlului judiciar fără cauțiune, iar apelul procurorilor de a-l aresta preventiv a fost respins de instanță. Keita a rămas sub control judiciar pentru 60 de zile, perioadă care urmează să fie prelungită. În această perioadă, fotbalistul nu are voie să părăsească țara.

Victima accidentului a decedat la o lună după incident, în spital, ceea ce a dus la schimbarea încadrării juridice pentru fotbalist. În acest timp, Keita a continuat să joace pentru Rapid sub conducerea antrenorului Constantin Gâlcă, după cum notează gsp.ro.

Kader Keita a venit în România în ianuarie 2024, semnând cu CFR Cluj după un transfer de la Sivasspor. La Rapid București a ajuns în februarie 2025, inițial sub formă de împrumut, fiind ulterior cumpărat definitiv după șase luni.

