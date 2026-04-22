Scandalul a început în avion și a continuat la sol.

Potrivit poliției, „la data de 21 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă (…) au fost sesizați telefonic (…) cu privire la faptul că, în zona Terminalului Sosiri, mai multe persoane ar avea o altercație”.

În urma intervenției, oamenii legii au identificat cinci persoane implicate, care au fost duse la audieri.

Din verificări a reieșit că trei dintre acestea „ar fi călătorit cu avionul pe ruta Germania-România, conflictul izbucnind în timpul zborului”.

Incidentul a continuat după aterizarea pe aeroportul Băneasa. Polițiștii precizează că „la sosirea în zona terminalului Aeroportului Băneasa, doi dintre participanți s-ar fi lovit reciproc”.

Situația a escaladat rapid, după ce „în altercație ar fi intervenit alți 2 bărbați, cunoscuți ai unuia dintre primii, care i-ar fi lovit la rândul lor pe bărbatul și pe femeia cu care cunoscutul acestora se afla în conflict.”

Având în vedere gravitatea incidentului și că a avut loc într-un spațiu public aglomerat, anchetatorii au decis continuarea cercetărilor.

„În urma probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de 3 persoane, pentru 24 de ore”, au transmis polițiștii.

Suspecții urmează să fie prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București cu propunere legală.

Cercetările sunt efectuate pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările în care a izbucnit conflictul.

