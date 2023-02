După 10 ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Între cei doi a mai avut loc o ruptură în anul 2021, atunci când au divorțat la notar. De data aceasta, lucrurile pare că stau diferit între cei doi, asta pentru că situația dintre ei este un foarte tensionată.

În ultimele două săptămâni, cei doi au făcut diferite declarații unul la adresa altuia, Oana Roman l-a acuzat pe Marius Elisei că nu s-a implicat deloc financiar în creșterea fiicei lor și nici nu a fost atât de prezent în viața micuței pe cât susține el. În schimb, el spune că Oana Roman are grijă să îl bârfească zilnic după ce a părăsit-o.

Recent, pe Instagram, Oana Roman a arătat unul dintre mesajele pe care le-a primit de curând de la Marius Elisei, care e încă trecut în telefonul ei „Iubire”. Fostul soț i-a trimis un mesaj, iar ea a răspuns: „Să-mi dai tu termen la ce?”.

Iar el a scris: „Ca până marți să-ți ștergi numele Elisei de pe toate rețelele de socializare”. Astfel, Marius Elisei e deranjat că Oana Roman îi folosea numele în mediul online. Ea i-a și răspuns la mesaj, a făcut deja demersuri în acest sens.

„L-am șters. La Instagram trebuie să dea ei aprobare. Stai calm că n-am nevoie”, se arată în conversația celor doi, la care Oana Roman a scris: „Îmi dă și el termene, drăguțul de el”.

Recomandări Unde se duc oamenii fără adăpost după ce sunt externați din spitale? Cazul unui bărbat care a trăit o lună la urgențe în București. Apoi a dispărut

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În urmă cu doar câteva zile, Oana Roman le cerea ajutorul urmăritorilor ei de pe Instagram. Ea voia să renunțe la numele Elisei, căci pe platforma de socializare ea are numele Oana Roman Elisei.

„Am nevoie de ajutor de la cineva care chiar se pricepe. De foarte mult timp încerc să-mi schimb numele adică ”username-ul” pe Instagram. Îmi apare chestia asta și nu știu unde găsesc: contact support. Știe cineva cum fac cerere să-mi schimb numele?”, a scris Oana Roman pe contul ei personal de Instagram.

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit

Se pare că povestea lor de dragoste a ajuns la final, asta pentru că Marius Elisei a decis să o părăsească pe Oana și să plece de acasă. Fiica lui Petre Roman și a Mioarei mărturisește că îi este foarte greu singură, pentru că are multe sarcini de îndeplinit și ajutorul partenerului ei era necesar.

„Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet.

Recomandări Radio România Actualități, omagii vibrante cu repetiție la adresa ministrului culturii, Lucian Romașcanu: „Un om care a mișcat, mișcă și va mișca România”

Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Și a continuat: „Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro Cabană din Făgăraș, lovită de o avalanșă puternică. Valul de zăpadă a acoperit mașinile turiștilor și a pătruns în unele camere

Știrileprotv.ro Ce a descoperit Paza de Coastă americană, după ce s-a chinuit să salveze un bărbat care a cerut ajutor

FANATIK.RO Animalele care te pot umple de bani în România. Un exemplar din această rasă se vinde cu peste 2.000 de euro

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 5 februarie 2023. Balanțele ar putea interpreta greșit anumite evenimente și să devină nervoase sau frustrate, din acest motiv

PUBLICITATE CHALLENGE: Cum poți descrie gustul Coca-Cola Zero Zahăr fără cuvinte?