Bianca Drăgușanu a fost deranjată de declarațiile recente făcute de Claudia Pătrășcanu, care a spus că Bianca „își gestionează viața prin presă, prin scandal”. Fosta prezentatoare spune că artista o hărțuiește și o terorizează de când a început o relație cu Gabi Bădălău, când el încă era căsătorit cu Pătrășcanu.

„Eu nu mă cobor la nivelul ei. (…) Logic că a refuzat o confruntare directă cu mine pentru că eu o pot bate chiar cu dovezile ei. Îi dă mesaje lui Gabi pe care le am și pe care o să le arăt tuturor, în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu.

După ce eu i-am cerut să facem pace, în emisiunea lui Dan Capatos, aparent a tăcut două luni. Până la ziua Sofiei, când a început iar cu mesajele. Apoi a continuat de ziua lui Gabi în Thailanda. Atunci a pus-o si pe maică-sa să mă înjure. Ea este cea care are limbaj de mahala și care se dă mare doamnă. Eu tot tac, am fost provocată mereu să-i răspund în aceeași manieră ca ea și normal că am jignit-o, dacă m-a jignit”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Cazul Marcu: de ce nu vedem pădurea din cauza copacilor

Bianca Drăgușanu, despre Claudia Pătrășcanu: „Tot sunt provocată de ea”

„Din punctul meu de vedere e de-a dreptul ridicolă, mă terorizează și mă hărțuiește din orice, de doi ani, are probleme cu capul, cred că ar trebui să facă un control de specialitate. Are refulări periodice la adresa mea și schimbări dubioase de comportament. Tot sunt provocată de ea.

Nu înțeleg, s-a dus pe la biserici, ne-a urat tuturor să ne echilibrăm că ne dorește sănătate și a zis că nu mai vrea să intre în circuri cu mine, dar mă trezesc deodată că iar vine de la biserică și ne jignește această mamă istorică”, a adăugat fosta prezentatoare de televiziune.

Ce a spus Claudia Pătrășcanu despre Bianca Drăgușanu

Fosta soție a lui Gabi Bădălău spunea că vrea să stea departe de iubita omului de afaceri și că nu vrea să fie amestecată în alte discuții. „Nu vreau să intru în polemici cu omul acesta. Eu ce am avut de spus a fost legat de ceea ce ține de copiii mei, ce își doresc ei, ce simt ei și sunt singura care are dreptul să vorbească despre copiii mei, eventual și Gabi că e tatăl lor.

Eu nu am nimic de împărțit cu această femeie, eu cred că ea trebuie să stea în pătrățica ei, eu în pătrățica mea. Eu sunt singurul om care vorbește despre copiii mei, despre ceea ce simt ei, eu nu am jignit-o, eu n-am zis absolut nimic. Nu știu de ce mă tot jignește, nici nu-mi pasă, vreau să stau departe”, a spus Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.

Recomandări Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!

La un moment dat, Bianca Drăgușanu a declarat că artista este geloasă pe ea, pentru că are o relație cu fostul ei soț. Claudia Pătrășcanu susține că ea a fost cea care l-a părăsit pe Gabi Bădălău și cea care nu și-a dorit ca mariajul lor să continue. „Nu Gabi s-a despărțit de mine în viața aceasta ca eu să fiu geloasă pe vreo femeie din viața lui sau să fiu frustrată, termenii aceștia nu-i înțeleg și nu au legătura cu mine. Eu m-am separat de Gabi, eu n-am mai vrut să am o relație cu Gabi, o căsnicie cu Gabi, nu el m-a lăsat pe mine, eu l-am lăsat pe Gabi“.

Claudia Pătrășcanu este foarte deranjată de atitudinea Biancăi Drăgușanu și este de părere că aceasta caută scandal pentru a fi în atenția presei. „Ea își gestionează viața prin presă, prin scandal, se agață de oricine, de câte ceva. Repet, n-am cum să am frustrări vreodată sau gelozii pe cineva din viața cuiva, atât timp cât eu n-am mai vrut să fiu cu persoana aceea, iar ce face ea pe la TV și zice că își dorește să se întâlnească cu mine pe la TV și să stăm fața în față, eu n-am să mă pun niciodată față-n față cu un om care pe mine m-a jignit, care m-a făcut în toate felurile, n-am nicio treabă cu ea, nu mă interesează”, mai spune cântăreața.

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Filmarea i-a uluit pe fanii cântăreței: soacra o împingea cu mâna în față. Reacția fostului fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gafa uriaşă făcută de Carmen Iohannis! Poza postată de Prima Doamnă a şocat pe toată lumea, ce s-a văzut. FOTO

Viva.ro Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman. Erau cuplul de aur al muzicii românești pe vremea lui Ceaușescu

Observatornews.ro O femeie şi-a văzut soţul mort într-un clip promoţional al unui restaurant din Anglia. Bărbatul era mort de 9 ani

Știrileprotv.ro Drag Queen a fost găsită moartă pe o alee după ce a ieșit dintr-un club

FANATIK.RO Mircea Badea, despre cel mai mare pericol de pe pământ: ”Nu e nici războiul, nici încălzirea globală”

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2023. Racii vor fi ocupați cu problemele de ieri, până când vor observa că nu contează chiar așa de mult să le rezolve pe toate

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată