Mihai a dezvăluit care au fost toate meseriile pe care le-a avut până la cea de actor, iar unele sunt surprinzătoare.

„Aș vrea un business, dar nu știu ce business. Mi-aș face o cârciumă, un restaurant ceva. Să dai mâncare la oameni, că oamenii au nevoie de mâncare tot timpul.

Am fost vânzător de pește. Aveam ladă frigorifică, ținut la temperatură cu minus. Am fost și morar, eu făceam mălaiul. Am avut o moară, după care am fost instructor de jet-ski și bananier. Eram din ăsta cu reclamele, advertiser, când chemai lumea la banană, hehe! Am fost și contabil la verișoara mea. Mă rog, nu eram chiar contabil, așezam facturile.

Primul meu salariu a fost două pulovere și un cartuș de Kent. M-am angajat apoi la vărul meu, la Fane. Fane era producător eu eram șef de producție de evenimente, producție tv.

Acolo chiar băgam, băgam. Nu îmi zicea lumea șefule, că eu eram prieten cu toată lumea. Am fost și șofer. Duceam casetele de la reclame pe la Roton, știi cum eram? Fără Waze, fără aplicații din astea”, a spus Dorel din Las Fierbinți, potrivit Fanatik.

