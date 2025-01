„Dragi mămici, am fost des întrebată cum am curajul să plec departe de casă cu copii așa de mici. Eu cred că e important, pentru că vacanțele cu familia sunt o oportunitate fantastică să ne reconectam, să ne bucurăm unii de alții. Totul e mult mai simplu după aceea – cel puțin o perioada. La început, acum aproape 7 ani, am avut și eu emoții, când am plecat prima dată cu Rita mică.

Apoi, am descoperit că organizarea e foarte importantă – te iei cu altceva și ai sentimentul că ești mai pregătit. Deci, iau cu mine mereu o trusa de medicamente din care nu-mi lipsesc: medicamente contra temperaturii, pentru alergii, enterocolite, viroze, dureri de dinți (homeopate), betadina, arnica pentru ciupituri, termometru, comprese, ser fiziologic și batista bebelușului.

Un sistem de purtare ergonomic e tare util în avion, că să doarmă puiul la pieptul tău și să te odihnești și tu, dar și la escală, când rămâi fără cărucior.

Pentru cei mai mici membri ai familiei mai am în avion o linguriță, un borcan cu legume pisate și unul cu fructe, în cazul în care există întârzieri să fim pregătiți și cu altceva în afară de lapte. Obligatoriu să iei cu ține și apă. Iar când ajungi la destinație o să vezi că cel mic e și cel mai ușor adaptabil!

Am povestit despre întreagă experiență și cu mămicile din grupul Eu te-am făcut, eu te IUBESC! cu Laura Cosoi”, a scris Laura Cosoi pe Facebook.

