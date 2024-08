Într-un interviu recent acordat pentru emisiunea Fresh by Unica, Andreea Bălan a vorbit deschis despre echilibrul pe care l-a găsit între viața de mamă și cariera sa, subliniind cât de importante sunt fiicele ei, Ella Maya și Clara Maria, în viața sa.

La vârsta de 40 de ani, Andreea Bălan se bucură de o carieră solidă în muzică, după ce a muncit intens pentru a ajunge în punctul în care poate îmbina cu succes viața profesională cu cea personală. Pentru artistă, cele mai mari realizări nu sunt hiturile muzicale sau premiile, ci cele două fiice ale sale, care sunt în centrul universului ei.

„Cred că orice femeie, până se devină mamă, face pentru ea lucrurile. Așa ar fi normal și firesc. În momentul în care ai copii, te gândești la acei copii ca prioritate în orice arie a vieții. Copiii sunt o prioritate, clar, mai ales pentru mame. Și chiar dacă eu mi-am continuat cariera și am revenit foarte repede pe scenă, altfel urci pe scenă, altfel câștigi și îți dorești acel succes, pentru a oferi mai departe copiilor tăi un exemplu în primul fază, dar și o viață mai bună”, a mai spus Andreea Bălan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Mircea Drăghici, deputatul care în 2018 a golit conturile PSD, se pregătește pentru liberarea condiționată. Ce sume nejustificate a găsit instanța în averea lui

Cântăreața a vorbit despre modul în care colaborează cu fostul ei soț, actorul George Burcea, în creșterea celor două fetițe. Deși separați din primăvara anului 2020, după patru ani și jumătate de relație și câteva luni de mariaj, Andreea și George au găsit o modalitate de a rămâne părinți implicați și de a coopera pentru binele fiicelor lor. Artista a subliniat că, în ciuda diferențelor și a separării, ambii își doresc ca Ella și Clara să crească într-un mediu plin de iubire și stabilitate.

Andreea Bălan formează de aproximativ un an și jumătate un cuplu cu jucătorul de tenis Victor Cornea, în vârstă de 30 de ani, în timp ce George Burcea trăiește o poveste de dragoste cu prezentatoarea TV Viviana Sposub, în vârstă de 27 de ani, din vara anului 2020.

„Tatăl lor este încântat că eu am o relație atât de sănătoasă și că Victor e prezent în viața lor”

Despărțirea lor nu a fost una amiabilă și luni întregi au făcut acuzații grave unul la adresa celuilalt. Acum, artista spune că a îngropat securea războiului cu fostul soț și că acesta este bucuros pentru relația pe care ea o are cu Victor Cornea.

„Victor are și el un băiețel și atunci înțelege și știe ce înseamnă. Are empatie și lucrul ăsta chiar ne-a legat foarte mult. De la început am stabilit că nu vom mai avea un alt copil, că nu ne dorim. Și se înțelege de minune cu Ella și Clara. Fetițele îl iubesc foarte mult și sunt foarte fericite când vine acasă câteva zile pe săptămână și se joacă împreună. De asemenea, tatăl lor este încântat că eu am o relație atât de sănătoasă și că Victor e prezent în viața lor. Fetițele au parte de iubire din mai multe părți, ceea ce e un lucru minunat. Adică au cumva două familii unde pot merge”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Urmărește-ne pe Google News