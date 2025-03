Invitați în podcastul lui Mihai Bobonete, care e coleg cu artistul la „Românii au talent”, Smiley și Gina Pistol au făcut dezvăluiri atât din carierele lor, cât și din viața personală, de cuplu. Chiar și la întrebările mai incomode au răspuns, ca în orice cuplu, și ei au unele diferențe.

Culisele căsniciei lui Smiley cu Gina Pistol

Gina Pistol a dezvăluit că un singur lucru o enervează la partenerul ei de viață – lasă prosoapele umede pe pat: „Eu vreau să spun asta: sunt obsedată de curățenie și punct. Deci clar, că nu e Andrei sau pisoiul, care lasă ceva pe jos, mă enervează că nu strânge lucrurile. Nu neapărat Andrei…”, a spus Gina, moment în care a fost întreruptă de Smiley: „Dar, în general, da. În general, Andrei”, a spus el, iar Gina a continuat:

„Am o singură problemă! Băi oameni buni. Femeile, soțiile, iubitele voastre, partenerii de viață nu suportă acele prosoape umede aruncate pe pat sau pe restul hainelor. Am dreptate? E cel mai enervant lucru să îți pui tricoul cu care vrei să te îmbraci pe pat, că așa îl pui pe pat, și să găsești un prosop umed peste el. Asta este singura chestie. În rest m-am obișnuit cu toate. Trec peste!”.

Ulterior, Smiley a recunoscut că nu-i place când soția lui se enervează din cauza unor lucruri minore: „Pe mine ce mă enervează e că se consumă pentru niște lucruri de nimic și se enervează pentru niște lucruri de nimic. O afectează niște chestii…

Gen că întârziem (râde). Întârziem din cauza traficului, în general.” Ca să înțelegi. Eu sunt foarte relaxat, în general. Ea e exact opusul – e superpunctuală, superagitată. Ea dacă știe că pleacă la finalul săptămânii începe să-și facă bagajul, mental, de marți. În timp ce eu îl fac în dimineața în care merg, știi… E OK.”

Ce defecte are Smiley, conform Ginei Pistol

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Gina Pistol a fost provocată să spună defectele lui Smiley. „Defecte? Este foarte calm… pe mine mă scoate din sărite, pentru că eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm, e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa… nu știu ce, nu prea mai are. Nu… mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea…”, a zis ea.

Și a continuat: „Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa, și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”.

Ulterior, Gina Pistol și-a adus aminte de un moment emoționant trăit cu Smiley. Amândoi au plâns la cea mai nouă piesă compusă de el, pe care nu a lansat-o. „Măi, a făcut o piesă Andrei ieri, nu o să vorbesc despre asta. Doamne! A plâns el, am plâns și eu, dar plâns din ăla ca în desene. Și fiica se uita la noi. «Mami, ce? Ești emoționată?». Plângeam amândoi cu muci, eram… Este o piesă foarte frumoasă, este pentru copil, este pentru Josephine! E de la părinte pentru copil”, a zis Gina Pistol, care s-a răzgândit în privința celui de-al doilea copil.

„Doar dacă ne dă Dumnezeu. Acum pot să spun că aș lua-o de la capăt, că mi-am revenit cât de cât, dar doar dacă vrea Dumnezeu, nici nu vreau să îi forțez mâna”, a completat ea.

