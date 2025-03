Timpul a trecut, cei doi nu și-au mai dat nicio șansă și nu s-au împăcat, iar recent Dorian Popa a dezvăluit că are o nouă iubită și chiar a apărut alături de aceasta în mai multe imagini postate în mediul online.

După ce s-a aflat că artistul și-a refăcut viața, jurnaliștii de la Cancan au stat de vorbă cu Babs, pentru a afla dacă ea are un nou iubit sau dacă este tot singură. Iar aceasta a dezvăluit că are și ea relație, dar că nu se gândește încă la căsătorie.

Claudia Iosif nu se gândește la căsătorie

„De jumătate de an am o relație. Sunt foarte bine, pot spune că simt că sunt fericită. Nu e cunoscut. Nu mai vreau persoane publice, niciodată nu mi-am dorit asta. Și chiar a fost o presiune pentru mine acest lucru. Poți fi fericit cu un om fără să te căsătorești. Nu am în jurul meu niciun exemplu bun care să mă convingă că o căsătorie aduce un plus într-o relație. Nu cunosc cupluri mai fericite sau care sunt mai bine pentru că s-au căsătorit”, a spus Claudia Iosif pentru sursa citată.

Babs a mai afirmat și că nu l-a mai văzut pe Dorian Popa de mult și că, deși îl iubește foarte mult pe Cheluțu, cățelul artistului, Claudia Iosif a decis să rupă orice legătură cu fostul ei iubit.

Babs nu s-a mai întâlnit cu Dorian Popa

„Nu l-am mai văzut de mult. Am făcut un sacrificiu, pentru că-l iubesc din toată inima pe Cheluțu. Nu-l mai iau la mine. Așa am considerat că e mai bine ca să putem fiecare să avem liniște. Am vrut să evit alte lucruri. Am o prietenă care îmi lasă cățelul ei, aceeași rasă, în grijă, când pleacă din oraș. Și așa îmi mai alin dorul de Cheluțu”, a încheiat fosta iubită a lui Dorian Popa.

