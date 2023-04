Deși e foarte ocupat cu proiectul de pe micul ecran, Cătălin Scărlătescu și-a făcut timp și are propriul restaurant aproape de centrul Bucureștiului. „XChef by Cătălin Scărlătescu” se numește acesta și oferă clienților o gamă largă de preparate.

Pe site-ul restaurantului sunt publicate și prețurile. Pentru o porție de paste carbonnara, clienții trebuie să plătească 67 de lei. Mai este disponibil încă un fel, cu trufe, la același preț.

În restaurantul lui Cătălin Scărlătescu se servește și diferite salate, printre care cea Caesar. Acesta costă 58 de lei. Pentru o porție de sushi, clienții trebuie să plătească 50 de lei pentru 8 bucăți sau 38 de lei pentru șase bucăți.

În ceea ce privește porția de cartofi prăjiți, aceasta costă 46 de lei, iar legumele 46 de lei. Două feluri de desert sunt disponibile în restaurantul lui Panna cotta by Rares Dinu costă 42RON, iar Tarta xchef by Rares Dinu tot 42RON.

Cătălin Scărlătescu, reguli stricte pentru angajații din restaurantul său

La sfârșitul anului trecut, Cătălin Scărlătescu a declarat pe YouTube, la podcastul lui Speak, că nu le dă un salariu fix angajaților săi, ci le dă procent. „În restaurantul meu nu va exista salariu. Nu le dau bani. Eu nu le dau bani, le dau procente. Dă-mi posibilitatea să-ți dau cât? 10.000? De ce mi-ai luat, măi, doar 10.000? Ia 20.000, ia 30. Ia tu mult, că dacă iei tu mult, am și eu mult.

Îți dau posibilitatea să fii coproprietar în restaurantul muncit de mine, construit de mine, clădit de mine. Și atunci, fiind cumva și al tău, te interesează mult mai mult ca farfuria care iese să fie superbă, fantastică. Nu mai ai voie la greșeli”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Angajații bucătarului nu au pauză și trebuie să respecte niște reguli stricte în restaurantul acestuia. Ei nu au voie cu telefon și nici să iasă la fumat în timpul programului de muncă.

„La mine în restaurant nu există pauză, fumat, nu există telefon mobil la personal. Legal, trebuie să-i țin 9 ore la muncă, o oră pauză. Îi rog să vină la ora 16.00 toți stați în fața ușii o oră, nu intrați înăuntru, vă faceți ora de pauză afară și începeți programul cu ora de pauză, după care am intrat înăuntru și muncă. Asta înseamnă disciplină, muncă, nu poți să faci restaurant fumând și vorbind la telefon”, a declarat Chef Cătălin Scărlătescu. Juratul de la „Chefi la cuțite” a spus și ce sumă de bani câștiga la începutul carierei sale. „În 1994 aveam salariu 1.400 de dolari. Cu timpul am crescut. Eu am muncit pe bani”, a spus Scărlătescu.

