Ce rată lunară plătește Mihai Trăistariu la bancă, pentru a-și achita datoriile. „E mult”

În prezent, Mihai Trăistariu e fericit pentru că a putut să-și reia activitatea. Acesta susține concerte pe litoral. „Eu, pentru că locuiesc în Constanța, sunt în fiecare seară pe la resorturile de lux, pe la teatrele de vară și pe la terase, și atunci, prin rotație, cânt aproape seară de seară în 7 sau 8 locuri. Sunt seri și cu câte 5 locuri în care cânt.

Chiar dacă sunt bani mai puțini, cânt trei piese colo, cinci dincolo și se strâng niște bănuți cât să pot supraviețui perioadei acesteia crunte. Dar e bine că și-au revenit lucrurile și nu mai sunt restricții deloc. (…)

Cumva concertele încep să intre pe făgașul normal, chiar dacă nu sunt atât de multe ca înainte de pandemie, dar măcar s-a deschis treaba și putem să ne reluăm activitatea”, a declarat artistul pentru click.ro.

În pandemie, Mihai Trăistariu nu a mai produs la fel de mulți bani, iar rata lunară la bancă pentru împrumutul pe care l-a făcut ajunsese la 20.000 de lei. A vândut un apartament, a mai acoperit o parte din suma împrumutată, iar acum plătește lunar 7.200 de lei.

„Eu mi-am vândut un apartament în Constanța, să pot trece de perioada aceasta. Aveam rate de 20.000 de lei, adică 5.000 de euro și am reușit vânzându-mi apartamentul din Constanța, unde am locuit 20 de ani.

Mi l-am vândut și m-am mutat la malul mării, unde am 6 garsoniere pentru turiști și într-un apartament cu două camere m-am mutat eu. După ce am vândut apartamentul ca mai scap din rate, am ajuns la 7.200 de lei rata. E mai ușor acum, dar tot e mult, că trebuie să-i produc lunar”, a mai spus cântărețul în același interviu.

Recent, Mihai Trăistariu a dezvăluit detalii neștiute despre familia lui. Are trei frați, unul în e stabilit în Germania, altul, la Piatra Neamț și o soră, la Iași.

Citeşte şi:

GRAFIC. După un start greoi, mai multe state UE au depășit SUA și Marea Britanie la ritmul imunizării. Pe ce loc e România

„Nu există vaccin împotriva catastrofei climatice”. Fenomenele meteo extreme se întâmplă chiar lângă tine

Viața în București a unei studente la Medicină venite din Africa: „Zici că ești în Nigeria, numai că ai și wi-fi”

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro ȘOC! Zona din România în care bărbații au patru soții. Cu câți bani sunt cumpărate femeile

Observatornews.ro „Bunico, tati mă sperie. De ce nu mă ajuți”. Mesajele disperate trimise de o fetiță de 10 ani bunicii înainte de a muri în casa cuprinsă de flăcări, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 8 august 2021. Fecioarele trebuie să dea dovadă de toleranță față de orice situație care le supără

Știrileprotv.ro O tânără de 18 ani a ajuns la spital cu o criză înfiorătoare după ce un bărbat i-a pus droguri în băutură, în club

Telekomsport Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!