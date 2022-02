„Mă simt foarte bine să fiu alături de fetele care sunt pe primele locuri, pe locul 1 și 2, pentru că eu intrasem de o lună și iată că sunt pe locul 3. Sunt bucuroasă. Vorbeam cu prietenii și mă gândeam de ce nu am intrat de la început, pentru că poate mă ajuta mai mult. Puteam să arăt mai multe ținute, mai mult stil. Înainte să înceapă sezonul șapte, producția a vorbit cu mine și mi-a zis să vin la «Bravo, ai stil!» că mă vrea și pe mine. I-am zis că nu știu dacă vreau să particip la concursul ăsta, că nu mă simt pregătită, că nu fac față.

Eu nu vorbesc româna, nu știam să comentez de ținute. Am acceptat provocarea de ziua mea, m-am gândit că este cadou de la Dumnezeu să fiu acolo, să am această experiență, dacă mă tot uitam la emisiune, pe Instagram… am luat asta ca pe un semn”, a dezvăluit Bella Santiago în emisiunea WOWnews, potrivit wowbiz.ro.

Câte voturi a primit Bella Santiago în marea finală „Bravo, ai stil”

Ruxi, Viviana Sposub și Bella Santiago au fost cele trei finaliste ale emisiunii de la Kanal D. Aceasta din urmă a părăsit competiția, reușind să acumuleze un procentaj de 10,2% din voturi.

Cu un procentaj de 53,8%, Ruxi a fost desemnată favorita publicului, cel care a și avut ultimul cuvânt în alegerea câștigătoarei acestui sezon, a fost urmată de Viviana Sposub, care s-a situat pe locul secund în clasament, cu un scor de 46,2%.

